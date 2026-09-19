„Dividi“ – nova filmska priča iz Republike Srpske

DVD plejer kao poklon kojim otac želi da se iskupi sinu, ali mu finansijske i životne okolnosti stoje na putu- radnja je dugometražnog filma DIVIDI. Priču je Stefan Tomić napisao u jednom dahu, oslanjajući se na dio sopstvenog života.

„Što se kaže, u jednom sjedenju sam je napisao koristio sam neke lične momente iz privatnog života, nazvao sam likove po svojim roditeljima i po sebi tako da dosta sam vezan uz ovu priču“, rekao je reditelj, Stefan Tomić.

„Ja odavno nisam dobio nešto što sam pročitao da me toliko obradovalo i toliko pogodilo, jedna divna topla ljudska priča kakvih je sve manje i nadam se da ćemo u budućnosti imati što više ovakvih autentičnih i ljudskih priča“, rekao je glumac Ljubiša Savanović.

Nije ovo priča u kojoj su veliki događaji važniji od malih ljudskih trenutaka. Upravo suprotno, cijela radnja staje u jedan dan, od jutra do noći, a radnja prati oca, njegovu namjeru da usreći sina i sve njegove prepreke koje mu se nađu na putu. Takav pristup donosi i posebne izazove za ekipu iza kamere.

„Film je izazovan ako govorimo iz ugla snimateljskog zato što se radi o jednom danu od jutra do noći što u ovom pristupu dokumentarističkom zahtijeva detaljne pripreme i planiranja jer raspored scena u toku 11 snimajućih dana je od velikog značaja za kontinuitet svjetla i to je neki izazov“, rekao je direktor fotografije, Zoran Pilipović.

Audio vizuelni centar RS i Vlada RS podržali su ovaj projekat Direktorica Audio-vizuelnog centra Republike Srpske Anja Ilić posjetila je ekipu na setu i istakla značaj podrške dugometražnom igranim filmovima, a posebno činjenicu da su na posljednjem konkursu podržana sva tri prijavljena projekta.

„Ova podrška o dugometražnom igranom filmu čiji je autor Stefan Tomić je jako važna posljednji konkurs koji smo imali je bio za nas negdje i prekretnica jer su sva tri projekta podržana i ja se radujem oni su pred kraj snimanja po njihovim utiscima zadovoljni su kako prolazi snimanje“, direktor Audio-vizuelnog centra Republike Srpske, Anja Ilić.

Deveti je dan snimanja a filmska ekipa ulazi u završnicu. Veći dio filma snima se u Gradišci dok će dio scena biti snimljen i u Banjaluci, a premijera filma planirana je za narednu godinu.