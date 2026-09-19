Logo

„Dividi“ – nova filmska priča iz Republike Srpske

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
19.09.2026 19:29

Komentari:

0
ДВД плејер као поклон којим отац жели да се искупи сину, али му финансијске и животне околности стоје на путу- радња је дугометражног филма ДИВИДИ. Причу је Стефан Томић написао у једном даху, ослањајући се на дио сопственог живота.
Foto: ATV

DVD plejer kao poklon kojim otac želi da se iskupi sinu, ali mu finansijske i životne okolnosti stoje na putu- radnja je dugometražnog filma DIVIDI. Priču je Stefan Tomić napisao u jednom dahu, oslanjajući se na dio sopstvenog života.

„Što se kaže, u jednom sjedenju sam je napisao koristio sam neke lične momente iz privatnog života, nazvao sam likove po svojim roditeljima i po sebi tako da dosta sam vezan uz ovu priču“, rekao je reditelj, Stefan Tomić.

„Ja odavno nisam dobio nešto što sam pročitao da me toliko obradovalo i toliko pogodilo, jedna divna topla ljudska priča kakvih je sve manje i nadam se da ćemo u budućnosti imati što više ovakvih autentičnih i ljudskih priča“, rekao je glumac Ljubiša Savanović.

Nije ovo priča u kojoj su veliki događaji važniji od malih ljudskih trenutaka. Upravo suprotno, cijela radnja staje u jedan dan, od jutra do noći, a radnja prati oca, njegovu namjeru da usreći sina i sve njegove prepreke koje mu se nađu na putu. Takav pristup donosi i posebne izazove za ekipu iza kamere.

„Film je izazovan ako govorimo iz ugla snimateljskog zato što se radi o jednom danu od jutra do noći što u ovom pristupu dokumentarističkom zahtijeva detaljne pripreme i planiranja jer raspored scena u toku 11 snimajućih dana je od velikog značaja za kontinuitet svjetla i to je neki izazov“, rekao je direktor fotografije, Zoran Pilipović.

Audio vizuelni centar RS i Vlada RS podržali su ovaj projekat Direktorica Audio-vizuelnog centra Republike Srpske Anja Ilić posjetila je ekipu na setu i istakla značaj podrške dugometražnom igranim filmovima, a posebno činjenicu da su na posljednjem konkursu podržana sva tri prijavljena projekta.

„Ova podrška o dugometražnom igranom filmu čiji je autor Stefan Tomić je jako važna posljednji konkurs koji smo imali je bio za nas negdje i prekretnica jer su sva tri projekta podržana i ja se radujem oni su pred kraj snimanja po njihovim utiscima zadovoljni su kako prolazi snimanje“, direktor Audio-vizuelnog centra Republike Srpske, Anja Ilić.

Deveti je dan snimanja a filmska ekipa ulazi u završnicu. Veći dio filma snima se u Gradišci dok će dio scena biti snimljen i u Banjaluci, a premijera filma planirana je za narednu godinu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Banja Luka

Film

Anja Ilić

Audio-vizuelni centar

DVD plejer

Komentari (0)

Više iz rubrike

Почиње снимање филма "Чувај га": Потресна прича о српској породици у ратном Сарајеву

Kultura

Počinje snimanje filma "Čuvaj ga": Potresna priča o srpskoj porodici u ratnom Sarajevu

3 d

1
Преминуо Боб Маки

Kultura

Preminuo Bob Maki

5 d

0
Хорор "Буддy" привукао је пажњу необичном комбинацијом дечје телевизијске емисије и бруталног насиља, а док критичари хвале његову бизарну идеју, друштвене мреже забавља прича о родитељима који су децу одвели у биоскоп мислећи да гледају безазлени филм.

Kultura

Krvavi horor koji izgleda kao dječija emisija: Roditelji ostali zgroženi

5 d

0
Овај српски филм је кандидат за Оскара

Kultura

Ovaj srpski film je kandidat za Oskara

1 sedm

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

58

Udar na FIFA-u i Infantina: Evropljani i Amerikanci traže dvije milijarde dolara

21

56

Cvijanović: Zajedničkim radom i jedinstvom možemo ostvariti sve ciljeve

21

54

Dodik: Starčevica pokazala snagu SNSD-a i veliku podršku našim kandidatima

21

38

Real Madrid osvojio Superkup Evrolige

21

26

Ljubiša Petrović udario na Božovića: Moj glas ide Nebojši Vukanoviću

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima