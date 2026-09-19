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Eksplozije u Rijadu, crni dim iznad grada

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19.09.2026 20:15

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Експлозије у Ријаду, црни дим изнад града
Foto: X

Cisterna sa gorivom saudijske kompanije Aramko zapalila se danas u blizini međunarodnog aerodroma u Rijadu, nakon što su stanovnici tog grada prijavili da su čuli eksplozije.

Kako prenosi Tajms of Izrael pozivajući se na izvještača AFP sa lica mjesta, vatrogasci pokušavaju da ugase požar na cisterni na kojoj se vidi oznaka saudijskog naftnog giganta Aramka. Plamen i veliki oblak crnog vidjeli su se ranije danas u blizini aerodroma u Rijadu, a čula se i eksplozija, dok je na snazi bila uzbuna zbog presretanja raketa i dronova koje su lansirali pripadnici militantne grupe Huti iz susednog Jemena, izjavili su izvori sa lica mjesta.

Očevidac je za Rojters rekao da se u blizini aerodroma u glavnom gradu Saudijske Arabije video plamen i veliki oblak crnog dima. Saudijska Arabija izdala je kasno sinoć i rano jutros niz vanrednih upozorenja širom zemlje na "neprijateljsku vazdušnu pretnju", a upozorenje se odnosilo i na Rijad. Najmanje jedna eksplozija se čula u Rijadu, nakon izdatih upozorenja, prenosi AP.

Uzbuna u Rijadu bila je prva u saudijskoj prestonici, od početka posljednje eskalacije sukoba sa Hutima, koje podržava Iran, i koji se bore protiv snaga međunarodno priznate vlade u Jemenu, koje podržava Saudijska Arabija.

Nije bilo izvještaja o žrtvama ili šteti nakon što su uzbune prekinute a saudijske vlasti nisu saopštile šta je izazvalo uzbune ili uzrok eksplozija koje su se čule, ali su prethodno izvijestile da se presreću rakete i dronovi Huta.

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Tagovi :

Rijad

Saudijska Arabija

Eksplozija

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