Haos u Hagu: Protest desnice prerastao u nasilje, policija morala da interveniše

Policija za razbijanje demonstracija intervenisala je danas na protestu krajnje desnice „Mi smo narod“ u gradskom parku Maliveld u Hagu, nakon što je skup postao nasilan, izjavio je portparol policije.

Demonstranti su na policajce bacali baklje, dok je tokom protesta ispaljivan i pirotehnički materijal, prenosi NL Tajms.

Za sada nije poznato koliko je ljudi uhapšeno.

Marš je počeo u 11.00 časova, uz prisustvo nekoliko stotina ljudi, a nasilje je izbilo oko 13.00 časova.

Uoči protesta na internetu su se širili pozivi na nasilje, navodi NL Tajms.

Učesnici su nosili rasističke transparente krajnje desnice, uključujući poruke „Životi bijelaca su važni“ i „Bijeli muškarci na prvom mjestu“, kao i transparente sa zahtjevima za povratak migranata u zemlje porijekla.

Walgelijke beelden vanaf het Malieveld. Hitlergroeten, antisemitische leuzen, geweld tegen de politie en vuurwerk gooien naar de ME. Belangrijk dat hier snoeihard tegen opgetreden wordt. Dank aan alle agenten die weer voor onze rechtsstaat staan.https://t.co/31JadLNBjJ — David van Weel (@ministerjenv) September 19, 2026

Neki demonstranti nosili su zastave sa keltskim krstom, simbolom koji koriste neonacisti širom svijeta, a prema izvještaju holandske novinske agencije ANP, jedan učesnik viđen je kako izvodi nacistički pozdrav.

Na kamionu koji je služio kao bina bio je istaknut ekran sa porukom „Holandija pripada Holanđanima“.

Po dolasku na lice mjesta, policija za razbijanje demonstracija potisnula je učesnike nazad na Maliveld kako bi spriječila da se skup približi centru grada ili auto-putu A12.

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Prema navodima portala Omroep Vest, dok su policajci opkoljavali demonstrante, iznad poljane je letio helikopter.

Tačan broj uhapšenih nije poznat, ali policija je saopštila da je nekoliko osoba privedeno i prije izbijanja većih nereda, prenosi “Telegraf.rs”.

Na terenu je bio veliki broj policajaca, uključujući vozila sa vodenim topovima.

Ministar pravde David van Vil pozvao je na platformi X na „izuzetno odlučan“ odgovor na, kako je naveo, „užasne scene“ tokom protesta.

On je rekao da su demonstranti izvodili nacističke pozdrave, uzvikivali antisemitske parole, napadali policiju i bacali vatromet na policajce za razbijanje demonstracija.

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„Hvala svim policajcima koji se još jednom suprotstavljaju u odbrani naše demokratske pravne države“, napisao je on.

Istovremeno, u Hagu je održan još jedan protest, a policija je privela nekoliko klimatskih aktivista organizacije “Ekstinšen rebelion” koji su pokušali da izađu na auto-put A12 preko prilaznih saobraćajnica u blizini Zevenara, u provinciji Gelderland.

Aktivisti, njih oko stotinak, kasnije su uspeli da blokiraju kolovoz u smijeru prema Nemačkoj.

Za sada nema izvještaja o hapšenjima u tom slučaju.

Auto-put u smjeru prema njemačkoj granici bio je zatvoren, dok je saobraćaj u smeru Arnhema ostao otvoren.