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Tramp najavio osnivanje službe za vještačku inteligenciju

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19.09.2026 20:16

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Трамп најавио оснивање службе за вјештачку интелигенцију
Foto: Tanjug / AP / Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će osnovati službu za vještačku inteligenciju /VI/ koja će nadgledati regulaciju VI i da će, kako je naveo, u bliskoj budućnosti imenovati "cara" za ovu tehnologiju.

"Ni na koji način nećemo ometati ili gušiti rast ove nevjerovatne industrije. Umjesto toga, njegovaćemo je, pomagati joj i paziti na nju dok raste! Međutim, takođe ćemo tražiti ono što je loše, a to možemo da učinimo veoma lako, uz naš već postojeći krivični i građanski pravosudni sistem", objavio je Tramp na mreži "Trut sošl".

Tramp je ranije ove sedmice rekao da je stvorena "bolesna zavjera" protiv VI i centara za podatke.

Odbacio je pozive za nova federalna pravila o VI, rekavši da je Americi potreban samo jak predsjednik koji će regulisati ovu tehnologiju.

Američki zvaničnici su izjavili da će pokrenuti temu VI u razgovorima sa Kinom, dok se američki predsjednik sprema za sastanak sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom sljedeće sedmice, prenosi Srna.

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Tagovi :

Donald Tramp

Vještačka inteligencija

AI centar

Amerika

Sjedinjene Američke Države

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