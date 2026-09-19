Tramp najavio osnivanje službe za vještačku inteligenciju

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će osnovati službu za vještačku inteligenciju /VI/ koja će nadgledati regulaciju VI i da će, kako je naveo, u bliskoj budućnosti imenovati "cara" za ovu tehnologiju.

"Ni na koji način nećemo ometati ili gušiti rast ove nevjerovatne industrije. Umjesto toga, njegovaćemo je, pomagati joj i paziti na nju dok raste! Međutim, takođe ćemo tražiti ono što je loše, a to možemo da učinimo veoma lako, uz naš već postojeći krivični i građanski pravosudni sistem", objavio je Tramp na mreži "Trut sošl".

Tramp je ranije ove sedmice rekao da je stvorena "bolesna zavjera" protiv VI i centara za podatke.

Odbacio je pozive za nova federalna pravila o VI, rekavši da je Americi potreban samo jak predsjednik koji će regulisati ovu tehnologiju.

Američki zvaničnici su izjavili da će pokrenuti temu VI u razgovorima sa Kinom, dok se američki predsjednik sprema za sastanak sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom sljedeće sedmice, prenosi Srna.