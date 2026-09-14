Preminuo Bob Maki

Autor:ATV redakcija
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Čuveni američki modni kreator i kostimograf Robert Bob Maki /Bob Mackie/, koji je oblačio zvijeze kao što su Šer, Dajana Ros, Madona, Tina Tarner, Lajza Mineli, Barbra Strajsend i Kerol Bernet, preminuo je u 87. godini, objavljeno je na njegovom nalogu na "Instagramu".
"Proživio je 87 godina živeći punim plućima, ispunjavajući svoj san da bude modni kreator i kostimograf, što je sve što je ikada želio da radi", navodi se u saopštenju.
Poznat kao "sultan šljokica", Maki je izgradio karijeru koja obuhvata televiziju, film, pozorište i modu.
Njegov rad mu je donio tri nagrade "Oskar", jednu nagradu "Toni" i devet "Emija", učvršćujući njegovu reputaciju jednog od najuticajnijih kostimografa u industriji zabave, prenosi Srna.
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