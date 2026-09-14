Banjaluka domaćin Svesrpskog atletskog kupa

Foto: ATV

U duhu srpskog jedinstva Banjaluka će sutra biti domaćin šestog po redu Svesrpskog atletskog kupa. Program na Gradskom stadionu počinje u 11 časova i 15 minuta.

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