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Banjaluka domaćin Svesrpskog atletskog kupa

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14.09.2026 21:10

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Слободан Бранковић, предсједник Српског атлетског савеза
Foto: ATV

U duhu srpskog jedinstva Banjaluka će sutra biti domaćin šestog po redu Svesrpskog atletskog kupa. Program na Gradskom stadionu počinje u 11 časova i 15 minuta.

Opširnije u video prilogu....

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

atletika

sport

Banja Luka

Svesrpski atletski kup

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