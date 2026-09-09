Zoranu Kostiću prestižne nagrade u Moskvi

U Moskvi, u prepunoj sali Saveza pisaca Rusije, prvog septembra je predstavljena "Antologija ruske poezije X–XXI vijeka", autora pjesnika Zorana Kostića. Autora, u punom smislu te riječi, s obzirom da je sve prevode (u dvotomnoj knjizi sa preko 1500 stranica) radio upravo Zoran Kostić.

Promociji dvotomnika objavljenog (2024/26) u Banjalučkoj "Prosvjeti", prisustvovalo je i desetak pjesnika uvrštenih u "Antologiju", tako da se ova svetkovina pretvorila u svojevrsno književno veče, s obzirom da su autori svoje stihove čitali na ruskom, a Kostić, prevode istih, na srpskom jeziku.

Promoteri "Antologije…" saglasni su u jednom: do njenog objavljivanja, niko, ni na jednom jeziku nije tako cjelovito i znalački predstavio rusku poeziju — pisanu punih 1.200 godina; Nadahnutim prevodima više od 60 hiljada stihova 250 autora, Zoran Kostić je ovekovečio monumentalni i trajni spomenik poetske baštine.

​Predsjednik Saveza pisaca, doskorašnji ministar kulture Vladimir Medinski, u znak zahvalnosti, na kraju svečanosti uručio je Zoranu Kostiću "Počasnu gramotu", jedno od najprestižnijih književnih priznanja Rusije.

Dva dana kasnije (3. septembra), na zatvaranju Međunarodnog kongresa prevoda ruske književnosti, Zoranu Kostiću, za isto delo, uručena je najveća državna nagrada za prevodilački podvig "Čitaj Rusiju" (Read Russia).

Ovo prestižno priznanje za najznačajniji prevodilački poduhvat u poslednje 3 godine, Kostić je dobio u konkurenciji 120 prevodilaca iz 85 država. Zahvaljujući se na nagradi, poznati pjesnik je pozvao auditorijum da minutom ćutanja onda poštu stvaraocu Republike Srpske, generalu Ratku Mladiću, kome je i posvetio veliko priznanje.

Nagrade "Čitaj Rusiju" i "Počasna gramota" Saveza pisaca Rusije predstavljaju priznanje ne samo njegovom stvaralaštvu, već i srpskoj književnosti i kulturi koju je svojim prevodima dostojanstveno predstavio u Rusiji i svijetu, prenosi Književni esnaf.

Redakcija "Književnog ESNAF-a" upućuje iskrene čestitke Zoranu Kostiću na ovim izuzetnim priznanjima i velikom prevodilačkom i književnom podvigu.