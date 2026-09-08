Ko je novi Džejms Bond: Odluka već donesena?

Iako ime još nije zvanično objavljeno, Oldman kaže da je uži krug kandidata bio potvrđen i da je izbor završen.

Nakon višemjesečnih nagađanja u kojima su se spominjala imena poput Džejkoba Elordija, Kaluma Tarnera, Harisa Dikinsona i Aarona Taylor-Džonsona, čini se da je potraga za nasljednikom Daniela Kreiga gotova.

Oldman: Odluka je već donesena

Oldman je u razgovoru za kanadski Global otkrio kako se nadao da će ulogu agenta 007 dobiti Džek Lovdin, njegov kolega iz serije "Slov Horsez". Time je potvrdio da je i Lovdin bio jedan od ozbiljnih kandidata.

- Navodno je na užem spisku. Saznat ćemo uskoro, zar ne? Jer su ga već izabrali. Donijeli su odluku, samo je još nisu objavili. Zato navijam za Džeka - rekao je Oldman.

Glumac nije pojasnio je li time otkrio da je upravo Lovden dobio ulogu ili je ona pripala nekom drugom glumcu koji je bio na audiciji studija Amazon MGM.

Kriteriji za nasljednika Daniela Kreiga

Ko god da je izabran, morao je zadovoljiti specifične kriterije kasting direktorice Nine Gold. Ona je za Deadlajn izjavila da glumac koji će utjeloviti Bonda mora "zračiti seksepilom".

Svoje viđenje iznijela je i Debi MKViliams, koja je birala glumce za posljednja tri filma o Bondu.

MKViliams želi da uloga pripadne "potpunom iznenađenju" i smatra da je ključno da Bond ostane "potpuna enigma". Izričito je odbacila mogućnost da ulogu dobije neko od glumaca o kojima se trenutno nagađa.

- Ne želim vidjeti nikoga od njih u ulozi Džejmsa Bonda - izjavila je.

"Želimo nekoga ko se pojavio niotkuda"

Za D Independent dodatno je pojasnila svoju viziju.

- Želimo znati što manje o njima privatno, jer je to suština špijuna. Ne moramo znati gdje kupuju, ko su im roditelji ili gdje žive. Nikada ga ne želimo vidjeti u kućnom okruženju - objasnila je MKVilijams.

- Ključni element priče je njegov posao. On ima dozvolu za ubijanje i moramo vjerovati da je sposoban to učiniti. Ako publika u to ne povjeruje, izgubili ste je.

Osvrnula se i na prethodne glumce poput Timotija Daltona, Pirsa Brosnana i Daniela Krejga.

- Timoti i Pirs nisu bili naročito poznati kada su dobili ulogu. Daniel je imao karijeru u nezavisnim filmovima i prilično buran ljubavni život, ali nije bio globalno poznato ime, što nam je mnogo pomoglo", rekla je i ponovila da za naredni film želi "nekoga ko se pojavio niotkuda, piše Avaz