U Srpskoj rođeno 16 beba

Autor:ATV redakcija
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U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 16 beba, 10 djevojčica i šest dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u Banjaluci - pet, potom u Bijeljini četiri, u Doboju, Gradišci i Istočnom Sarajevu po dvije, te u Zvorniku jedna.
U Banjaluci su rođene dvije djevojčice i tri dječaka, u Bijeljini tri djevojčice i dječak, u Doboju i Gradišci po jedna djevojčica i jedan dječak, Istočnom Sarajevu dvije djevojčice, a u Zvorniku jedna.
U porodilištima u Prijedoru, Foči, Trebinju i Nevesinju u protekla 24 časa nije bilo porođaja.
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