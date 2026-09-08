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U Srpskoj rođeno 16 beba

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08.09.2026 07:48

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beba porodilište
Foto: Pexel/ Emma Bauso

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 16 beba, 10 djevojčica i šest dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - pet, potom u Bijeljini četiri, u Doboju, Gradišci i Istočnom Sarajevu po dvije, te u Zvorniku jedna.

U Banjaluci su rođene dvije djevojčice i tri dječaka, u Bijeljini tri djevojčice i dječak, u Doboju i Gradišci po jedna djevojčica i jedan dječak, Istočnom Sarajevu dvije djevojčice, a u Zvorniku jedna.

U porodilištima u Prijedoru, Foči, Trebinju i Nevesinju u protekla 24 časa nije bilo porođaja.

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rođene bebe

Porodilišta

majka

Porodilja

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