Logo

Vanredno stanje ili "novo normalno": Da li su očekivane tropske vreline u septembru?

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
07.09.2026 21:21

Komentari:

0
Врућина, топлотни талас
Foto: ATV / Branko Jović

U septembru, koji je, meteorološki, jesenji mjesec, temperature su dostizale do 38 stepeni. Zbog vrućine, škole u Srpskoj su privremeno zatvorene, u gradovima ponestaje vode, šumama bjesne požari, suša je opustošila polja.

Da li su ovakve vremenske prilike vanredna situacija ili nešto na što ćemo se morati navići, ili kako bi se reklo nešto "novo normalno"?

Meteorologinja Milica Đorđević za Srpskainfo kaže da ovakve vrućine u septembru nisu uobičajene.

– Ovo je iznad prosjeka i za jul, a kamoli za septembar. Tako je u subotu u većini mjesta bilo preko 35, a ponegd‌je i 37 stepeni. Temperatura raste svake godine i toplotni talasi su sve jači i sve duže traju, ali je ipak uobičajeno da septembar donosi svježije vreme – kaže Milica Đorđević.

сијалица

Region

Veliki dio Zagreba ostao bez struje

Ona, međutim, upozorava da je realno očekivati da će i za nekoliko godina takve septembarske temperature postati uobičajene.

Kada je u pitanju vanredno stanje, to je, kaže Đorđevićeva, u nadležnosti države, a ne meteorologa.

– Vanredno stanje određuje država i lokalne zajednice, u skladu sa uticajem koji se javljaju na terenu. Sama vrućina nije problem, koliko je problem što to dugo traje i ima ozbiljne posljedice: suše, požare, gubitak vode. A sve to smo vid‌jeli već ove godine – zaključuje Milica Đorđević.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme

Vremenska prognoza

vrućina

toplotni talas

septembar

Milica Đorđević

Komentari (0)

Više iz rubrike

Српска православна црква

Društvo

Slavimo zaštitnike braka: Ovo je najveći grijeh prema partneru na ovaj dan

3 h

0
Пожар направио озбиљну хаварију на електромрежи у билећким селима

Društvo

Požar napravio ozbiljnu havariju na elektromreži u bilećkim selima

10 h

0
Ватрогасно возило Билећа ватра пожар ватрогасци

Društvo

Vatrogasno vozilo staro pola vijeka i dalje brani Bileću od vatrene stihije

11 h

1
Драматичан завршетак топлотног хаоса, стижу непогоде!

Društvo

Dramatičan završetak toplotnog haosa, stižu nepogode!

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

00

Nevjerovatno otkriće u staroj kući: Skinula gipsanu ploču i ostala u šoku

22

57

Na području Prekaja u Drvaru proglašeno stanje prirodne nesreće

22

49

Meksiko, Kanada i Grenland prikazani kao dio SAD: Tramp objavio novu mapu

22

42

Žene priznale šta muškarci moraju češće raditi: Od ovoga poludimo

22

39

Nove tvrdnje o slučaju iz Tuzle: "Govorili su joj da je četnikuša i nevjernica"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima