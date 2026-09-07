Vanredno stanje ili "novo normalno": Da li su očekivane tropske vreline u septembru?

U septembru, koji je, meteorološki, jesenji mjesec, temperature su dostizale do 38 stepeni. Zbog vrućine, škole u Srpskoj su privremeno zatvorene, u gradovima ponestaje vode, šumama bjesne požari, suša je opustošila polja.

Da li su ovakve vremenske prilike vanredna situacija ili nešto na što ćemo se morati navići, ili kako bi se reklo nešto "novo normalno"?

Meteorologinja Milica Đorđević za Srpskainfo kaže da ovakve vrućine u septembru nisu uobičajene.

– Ovo je iznad prosjeka i za jul, a kamoli za septembar. Tako je u subotu u većini mjesta bilo preko 35, a ponegd‌je i 37 stepeni. Temperatura raste svake godine i toplotni talasi su sve jači i sve duže traju, ali je ipak uobičajeno da septembar donosi svježije vreme – kaže Milica Đorđević.

Region Veliki dio Zagreba ostao bez struje

Ona, međutim, upozorava da je realno očekivati da će i za nekoliko godina takve septembarske temperature postati uobičajene.

Kada je u pitanju vanredno stanje, to je, kaže Đorđevićeva, u nadležnosti države, a ne meteorologa.

– Vanredno stanje određuje država i lokalne zajednice, u skladu sa uticajem koji se javljaju na terenu. Sama vrućina nije problem, koliko je problem što to dugo traje i ima ozbiljne posljedice: suše, požare, gubitak vode. A sve to smo vid‌jeli već ove godine – zaključuje Milica Đorđević.