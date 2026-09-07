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Putin dao ultimatum Njemačkoj: "Do 18. septembra"

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07.09.2026 21:44

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Руски предсједник Владимир Путин присуствује састанку са министром индустрије и трговине Антоном Алихановим у Кремљу у Москви, сриједа, 26. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo

Rusija je najavila zatvaranje njemačkog Generalnog konzulata u Sankt Peterburgu i kulturnih centara Gete-instituta u zemlji, kao odgovor na odluku Njemačke da zatvori ruski Generalni konzulat u Bonu i raskine ugovor o radu Ruskog doma u Berlinu.

Rusko Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je 7. septembra njemačkom otpravniku poslova u Moskvi uručena diplomatska nota kojom su mu prenesene mjere Moskve.

Rusija je povukla saglasnost za rad Generalnog konzulata Njemačke u Sankt Peterburgu. Konzulat će morati prestati s radom najkasnije do 18. septembra 2026. godine, a njegovo osoblje do tada mora napustiti Rusiju.

Istovremeno, Moskva je naredila zatvaranje kulturnih centara Gete-instituta u Rusiji. Upućenom osoblju naloženo je da napusti zemlju najkasnije do 13. septembra.

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Iz ruskog Ministarstva vanjskih poslova poručili su da je riječ o uzvratnim mjerama nakon poteza njemačkih vlasti.

Šta je prethodilo ruskoj reakciji?

Njemačka je početkom septembra najavila niz mjera protiv Rusije nakon incidenta na aerodromu Lajpcig/Hale. Njemačke vlasti tvrde da je Rusija odgovorna za pokušaj napada dronom koji je početkom avgusta izveden u blizini ukrajinskog transportnog aviona. Moskva je te optužbe odbacila.

Berlin je kao odgovor odlučio zatvoriti ruski Generalni konzulat u Bonu, raskinuti ugovor o radu Ruskog doma u Berlinu, pooštriti kontrole ulaska za ruske državljane te pokrenuti dodatne mjere protiv osoba i struktura za koje smatra da su povezane s ruskim hibridnim djelovanjem.

Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful tada je kazao da Berlin neće dopustiti da Rusija izvodi takve aktivnosti bez odgovora Njemačke.

Moskva sada uzvraća zatvaranjem njemačkog konzulata i kulturnih institucija.

Rusko Ministarstvo vanjskih poslova ocijenilo je da su njemačke vlasti ponovo izazvale novu eskalaciju u bilateralnim odnosima te je poručilo da "puna odgovornost za posljedice u potpunosti leži na njemačkoj vladi".

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Vladimir Putin

Njemačka

ultimatum

Rusija

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