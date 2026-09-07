Ekipa ATV-a u Jerusalimu: Dodik počasni gost

Ekipa ATV-a izvještava iz Jerusalima, gdje prati posjetu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji u Izraelu boravi kao počasni gost povodom deset godina od smrti Šimona Peresa.

Dodik će se u Patrijaršiji sastati sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom Trećim, a potom će prisustvovati komemorativnoj službi na Brdu Hercl.

U okviru ove posjete predviđeno je i njegovo prisustvo svečanom prijemu povodom 250 godina nezavisnosti SAD u Muzeju tolerancije.

U delegaciji Srpske je i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić Babić.