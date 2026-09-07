Logo

Ekipa ATV-a u Jerusalimu: Dodik počasni gost

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
07.09.2026 21:09

Komentari:

1
Застава Израела
Foto: ATV

Ekipa ATV-a izvještava iz Jerusalima, gdje prati posjetu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji u Izraelu boravi kao počasni gost povodom deset godina od smrti Šimona Peresa.

Dodik će se u Patrijaršiji sastati sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom Trećim, a potom će prisustvovati komemorativnoj službi na Brdu Hercl.

U okviru ove posjete predviđeno je i njegovo prisustvo svečanom prijemu povodom 250 godina nezavisnosti SAD u Muzeju tolerancije.

U delegaciji Srpske je i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić Babić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Republika Srpska

Milorad Dodik

Jerusalim

Ana Trišić Babić

Komentari (1)

Pročitajte više

Велики дио Загреба остао без струје

Region

Veliki dio Zagreba ostao bez struje

3 h

0
Српска православна црква

Društvo

Slavimo zaštitnike braka: Ovo je najveći grijeh prema partneru na ovaj dan

3 h

0
Ватра се поново разбукатала и приближила манастиру Возућица

BiH

Vatra se ponovo razbukatala i približila manastiru Vozućica

3 h

0
Краљ Чарлс

Svijet

Kralj Čarls donio odluku o Hariju i Megan

3 h

0

Više iz rubrike

Краљ Чарлс

Svijet

Kralj Čarls donio odluku o Hariju i Megan

3 h

0
Берни Еклстон (95), легендарни бивши шеф Формуле 1

Svijet

Oglasio se Ekleston poslije hapšenja, milijarder objasnio otkud sačmara u avionu

4 h

0
beba

Svijet

Četvoro uhapšeno zbog ubistva bebe na jezeru

4 h

0
Берни Еклстон ухапшен на аеродрому: Код њега пронађена пушка

Svijet

Berni Eklston uhapšen na aerodromu: Kod njega pronađena puška

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

00

Nevjerovatno otkriće u staroj kući: Skinula gipsanu ploču i ostala u šoku

22

57

Na području Prekaja u Drvaru proglašeno stanje prirodne nesreće

22

49

Meksiko, Kanada i Grenland prikazani kao dio SAD: Tramp objavio novu mapu

22

42

Žene priznale šta muškarci moraju češće raditi: Od ovoga poludimo

22

39

Nove tvrdnje o slučaju iz Tuzle: "Govorili su joj da je četnikuša i nevjernica"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima