Veliki dio Zagreba ostao bez struje

Autor:ATV redakcija
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Velik dio Zagreba ostao je večeras, 7.septembra, bez struje.
Bez struje je istočni dio grada. Čitaoci javljaju da su bez struje Maksimir, Dubrava, Dubec... Struja ne nestala oko 19:15 sati.
"Od Kvartrića do Sesveta nema struje već 45 minuta. Nema nikakvih informacija HEP-a", kaže jedan čitalac za Indeks.
"Pola Dubrave ostalo bez struje, nema je preko 30 minuta, tramvaji ne voze, na HEP ODS nema ni obavijesti što se dogodilo", javlja drugi.
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