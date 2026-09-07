Veliki dio Zagreba ostao bez struje

Bez struje je istočni dio grada. Čitaoci javljaju da su bez struje Maksimir, Dubrava, Dubec... Struja ne nestala oko 19:15 sati.

"Od Kvartrića do Sesveta nema struje već 45 minuta. Nema nikakvih informacija HEP-a", kaže jedan čitalac za Indeks.

"Pola Dubrave ostalo bez struje, nema je preko 30 minuta, tramvaji ne voze, na HEP ODS nema ni obavijesti što se dogodilo", javlja drugi.