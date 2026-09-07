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Veliki dio Zagreba ostao bez struje

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07.09.2026 21:05

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Велики дио Загреба остао без струје
Foto: pexels

Velik dio Zagreba ostao je večeras, 7.septembra, bez struje.

Bez struje je istočni dio grada. Čitaoci javljaju da su bez struje Maksimir, Dubrava, Dubec... Struja ne nestala oko 19:15 sati.

"Od Kvartrića do Sesveta nema struje već 45 minuta. Nema nikakvih informacija HEP-a", kaže jedan čitalac za Indeks.

"Pola Dubrave ostalo bez struje, nema je preko 30 minuta, tramvaji ne voze, na HEP ODS nema ni obavijesti što se dogodilo", javlja drugi.

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Tagovi :

Zagreb

Struja

nestanak struje

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