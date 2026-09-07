Uhapšena dva policajca u slučaju Rusa koji je počinio masakr u Danilovgradu

Dva policijska službenika, Nikola Dragićević i Nikola Vilić, uhapšena su zbog sumnje da su neovlašćeno postupali sa fotografijom sa mjesta na kojem je u Herceg Novom izvršio samoubistvo državljanin Rusije Mihail Nikolaevič Šabunjin (30), saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Šabunjin je 1. septembra na strelištu "Češka zbrojevka" u Danilovgradu ubio tri osobe - dvadesetogodišnjeg Nemanju Kapora iz Podgorice, njegovog četiri godine starijeg sugrađanina Petra Globarevića i Momira Radonjića (67) iz Danilovgrada, da bi ga u noći sa utorka na srijedu policija locirala u šumi iznad hercegnovskog naselja Topla. On je u trenutku hapšenja otvorio vatru na policiju, a potom i pucao sebi u glavu. Kako se navodi u Šaranovićevom saopštenju za javnost, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom slobode su lišeni Dragićević, policijski službenik Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi, i Vilić, policijski službenik Odjeljenja bezbjednosti Kotor.

Oni se sumnjiče da su izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja u sticaju sa težim oblikom krivičnog djela neovlašćeno prikupljanje i korišćenje ličnih podataka.

Ubistvo u Danilovgradu Dragan Mijatović/Pobjeda.me

Poslao fotografije kolegi

Prema sumnjama do kojih su došli policijski službenici unutrašnje kontrole, Dragićević je sačinio fotografiju sa mjesta događaja na kojoj se vidi beživotno tijelo Šabunjina, nakon čega je fotografiju proslijedio Viliću.

Slučaj je pokrenut nakon što je odbjegli Miloš Medenica na Telegram kanalu objavio detalje iz istrage zločina, kao i fotografije tijela Šabunjina.

Slučaj je pokrenut nakon informacija da su na jednom kanalu za komunikaciju objavljeni detalji i fotografije sa mjesta događaja u naselju Topla, gdje je policija obavljala uviđaj nakon samoubistva ruskog državljanina.

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Službenici Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije, zajedno sa kolegama iz odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi i Nikšić, a u saradnji sa državnim tužiocem, preduzeli su niz mjera i radnji kako bi utvrdili sve činjenice i okolnosti događaja, saopštio je Šaranović.

Tokom istrage od dvojice policajaca prikupljena su obavještenja, dok su, na osnovu pribavljenih naredbi i u skladu sa zakonom, pretresi obavljeni na više lokacija na teritoriji Herceg Novog, Kotora i Nikšića.

Nakon prikupljenih obavještenja i materijalnih dokaza, Dragićević i Vilić su uhapšeni i privedeni postupajućem državnom tužiocu, navodi se u saopštenju.

Tužilac im je odredio zadržavanje, nakon čega su privedeni sudiji za istragu nadležnog suda. Saslušani su, a odluka sudije za istragu se očekuje.

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Iz MUP-a su saopštili da Odjeljenje za unutrašnju kontrolu nastavlja da preduzima mjere i radnje u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom, kako bi se u potpunosti rasvetlile okolnosti slučaja i eventualno utvrdila odgovornost drugih osoba.

Šaranović je poručio da će bezbjednosni sistem nastaviti da provjerava sva saznanja koja ukazuju na kontakte policijskih službenika i drugih osoba sa pripadnicima kriminalnih struktura, kao i na moguće zloupotrebe službenog položaja i službenih informacija.

"Uprava policije će odlučno i bez izuzetka preduzimati sve zakonom propisane mjere i radnje radi otkrivanja i procesuiranja pojedinaca koji svojim postupanjem narušavaju integritet policijske službe, ugrožavaju bezbjednosni sistem ili djeluju u interesu organizovanih kriminalnih struktura, sa ciljem njihovog pravovremenog otkrivanja i odlučnog suprotstavljanja svim oblicima kriminalnog djelovanja", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će javnost, u skladu sa interesom istrage i zakonskim ograničenjima, biti blagovremeno obavještavana o daljem toku i rezultatima aktivnosti u ovom predmetu.