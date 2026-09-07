Od danas u upotrebi turistički vaučeri za subvencionisanje troškova usluge smještaja

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske obavještava građane Republike Srpske da od 7. septembra 2026. godine mogu koristiti turističke vaučere u vrijednosti od 100 KM za subvencionisanje troškova usluge smještaja u ugostiteljskim objektima na teritoriji Republike Srpske.

"Pravo na turistički vaučer ostvaruje svaki punoljetni građanin Republike Srpske, kao i građanin sa prebivalištem u Brčko Distriktu koji posjeduje državljanstvo Republike Srpske. Vaučer se može koristiti za plaćanje usluge smještaja van mjesta prebivališta korisnika, i to za najmanje dva noćenja zaredom za jednog korisnika, odnosno najmanje tri noćenja zaredom kada vaučer koriste dva korisnika. U projekat je trenutno uključeno 30 privrednih subjekata, od čega 27 ugostiteljskih objekata za smještaj i 3 turističke agencije, a spisak će se redovno ažurirati u skladu sa pristizanjem novih prijava tokom cijelog perioda trajanja projekta", navode u saopštenju.

Kako navode, prijava za turistički vaučer vrši se direktnim obraćanjem ugostitelju ili turističkoj agenciji koji učestvuju u projektu, kao i da su sve informacije o projektu, uslovima korištenja, kao i ažurirani spisak ugostiteljskih objekata i turističkih agencija dostupni su na zvaničnoj internet stranici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.

Projekat turističkih vaučera traje od 7. septembra do 30. novembra 2026. godine.