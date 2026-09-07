Kelečević za ATV: General Mladić je bio vrhunski starješina i stručnjak, a prije svega jako dobar čovjek

General Ratko Mladić je bio vrhunski starješina i stručnjak, a prije svega jako dobar čovjek, rekao je Boško Kelečević, general-pukovnik Vojske Republike Srpske.

"Ponosim se što tako dobro poznajem generala Ratka Mladića. Bili smo na akademiji skoro četiri godine. Mladića poznajem dugo i mogu reći da je bio jedan vrhunski starješina, vrhunski stručnjak, a prije svega jako jako dobar čovjek. Nikada nije gledao ko je od kojeg roda, koje nacionalnosti nego je gledao kao starješinu i da Vojnu akademiju iskoristi da što više nauči", kaže Kelečević.

Kako kaže, general Ratko mladić i on proveli su zajedno četiri godine. Napominje da je od generala Mladića dosta naučio prije svega kako da bude iskren i pošten.

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"Vojnički poziv je mnogo težak i traži mnogo odricanja, a on je to veoma ,veoma dobro i rekao bih kvalitetno prenosio. Došao sam i ponosan sam što sam evo tu sa njegovim sinom Darkom koji je isto tako bio jako dobar starješina i sa njim sam imao dosta dobrih kontakata, kao starješina i kao čovjek. Ratko Mladić je bio za cijelu klasu našu, a bilo nas je preko 400, ali je on odmah na svom početku pokazivao jedno stručno znanje a prije svega volju da bude starješina", kaže Kelečević.

Prema njegovim riječima, svi koju su imali priliku da budu pod komadnom generala Ratka Mladića, postali su vrhovne starješine u Jugoslovenskoj narodnoj armiji.