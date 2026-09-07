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Vulin: Ne može nas niko da natjera da prestanemo da budemo Srbi

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07.09.2026 08:18

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Вулин: Не може нас нико да натјера да престанемо да будемо Срби
Foto: ATV

Ne može nas niko da natjera da prestanemo da budemo Srbi, rekao je za ATV Aleksandar Vulin, senator Republike Srpske ispred Crkve Svetog Luke gdje hiljade ljudi odaju počast generalu Ratku Mladiću.

"Ovdje su ljudi svi godišta i zanimanja, ovo su Srbi. Srbi su došli da pozdrave svog heroja. General Mladić je više nego ikada postao dio našeg svakodnevnog života. General Mladić je danas sabrao Srbe. Potvrdio je da najbolje Srbe ubijaju vezne u tamnici. Njega je prodala prethodna vlada, ali ga nikada nije prodao srpski narod", rekao je Vulin.

On kaže da nije nije mogao natjerati narod da dođe da nije želio.

"Ovo je narodna sahrana, ne možete vi da natjera ovoliko naroda da dođu, ne treba da brinemo šta će drugi reći o njemu, nego šta ćemo mi reći, a mi danas govorimo samo najbolje", kaže Vulin i dodaje:

"Budemo li čekali da nam drugi budu pisali istoriju nećemo znati ko je general Mladić".

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Ratko Mladić

Sahrana Ratka Mladića

Aleksandar Vulin

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