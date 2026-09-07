Gagić: Generale, putuj u carstvo nebesko, opraštaj nama grešnima, počivaj gdje počivaju pravednici

Borci Republike Srpske jednoglasni su u izjavi da je general Ratko Mladić u najtežim trenucima stao na čelo vojske, želeći da odbrani srpski narod i zato su danas oni u Beogradu kako bi mu odali počast.

Predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić kazao je da iako se radi o tužnom povodu i posljednjem ispraćaju generala Ratka Mladića, ogroman broj ljudi krenuo je put Beograda velikom voljom.

„Mi iz Banjaluke smo krenuli u toku noći oko 2 iza ponoći, krenuli su i ljudi iz raznih drugih pravaca, zavisno od vremena koliko im je trebalo da dođu do Rače. Većina ljudi je krenula u poslije ponoćnim časovima“, rekao je Gagić na ATV.

Oko stotinjak autobusa krenulo je iz svih pravaca Republike Srpske prema graničnim prelazima, najviše na Raču i Višegrad, što je potvrdio Gagić.

„U stotinjak autobusa, prostom matematikom, to je nekih 5.000 ljudi, s tim da veliki broj ljudi putuje i malim vozilima, privatno. U Beogradu se očekuje zaista veoma veliki broj ljudi oko 100-150.000 ljudi. Ljudi idu za Beograd i mislim da ih ništa ne bi okupilo ovako sa ovakvom voljom. Ide se tužnim događajem, međutim, ljudi idu sa najboljom voljom“, poručuje Gagić.

Kako nastavlja Gagić, osim boraca, put Beograda krenuo je veliki broj mladih ljudi, žena i civila kako bi odali posljednji pozdrav i počast ratnom komandantu generalu Ratku Mladiću.

„Pozivamo sve ljude, kako je proteklih dana apelovao i sam ministar Ostojić da se okupe dostojanstveno kao i u skladu svega onoga o čemu nas uči Srpska pravoslavna crkva, naše hrišćanstvo i pravoslavlje, da današnju sahranu obilježimo u tom duhu. Isto tako pozivamo sve građane i Srpske i Srbije i širom svijeta da današnji dan posvete u tom duhu i da se klone svega onoga što to nije i da današnji dan, naredna 24 časa provedu u molitvi, miru i u tišini“, rekao je Gagić.

Gagić je poručio da se srpski narod na današnji dan u periodu sahrane treba okupljati na trgovima, crkvama, spomen-obilježjima, da pale svijeće i odaju pomen preminulom generalu Ratku Mladiću.

„On je jedan od rijetkih ljudi, koji je uspio devedesetih godina, Srbe staviti pod istu kapu te Srbe ujediniti u jednu vojsku i da tako nije bilo, vjerovatno danas ne bi bilo Republike Srpske ni većine nas na njenom prostoru. Njegova smrt ponovo ujedinjuje Srbe i nadam se da će nam Srbima ovo biti znak da trebamo ostati dostojanstveni i složni i nakon njegove smrti“, rekao je Gagić.

Kako Gagić navodi, 1992. godine, kada je general Ratko Mladić stao na čelo vojske, trebala je izuzetna snaga i vještina da se ujedini srpski narod, u čemu je general uspio i stvorio Vojsku Republike Srpske, koja je protiv brojnijeg i snažnijeg neprijatelja, te udara sa mnogo strana, uspjela da odbrani svoj narod i ognjišta.

„Kao što je rekao na komemoraciji u svom obraćanju ministar Radan Ostojić, on je neko ko je čitav život plivao uzvodno. Odnosno da bi čovjek stigao do izvora, do Gospoda Boga, on u principu mora plivati uzvodno, a general Ratko Mladić je čitav svoj život posvetio plivanju uzvodno. On se nije borio samo u toku Odbrambeno-otadžbinskog rata već i čitav svoj život nakon rata. Dok smo mi svi stali otišli kućama, formirali porodice i nastavili živjeti, on je nastavio nositi svoj krst, svoje golgote i patnje, sve za svoj narod i sve do dana svoje smrti“, rekao je Gagić te dodao:

„Moramo ga pamtiti kao nekoga ko je ujedinio srpski narod i čak ga i mrtav ujedinjuje. Mislim da ni jedan vojskovođa ne bi uspio ujediniti srpski narod, kao što je on, čovjek koji je imao toliko snage, energije, harizme i svega ostaloga. Takvog ga trebamo pamtiti jer da nije bilo njega i Vojske Republike Srpske, vjerovatno ne bi bilo ni Srba na ovim prostorima, a dokaz nam je Republika Srpska Krajina, sva ona stratišta, Jasenovac i Prebilovci, milioni žrtava, a on je i Vojska Republike Srpske sa njim na čeku su odbranili Republiku Srpsku i odbranili naša ognjišta.

Gagić je apelovao na ljude da se izbjegavaju incidenti, provokacije jer je današnji dan, dan molitve.

„Kako ispraćamo svoje najbliže, tako danas trebamo ispratiti svog generala. Bez bilo kakvih svađa, bez bio kakve pjesme, muzike. Vjerujem da će se veliki broj ljudi ponašati upravo u skladu sa ovim što sam rekao. Poruku koju bi poslao generalu Mladiću, da se ne ponavljam, ista je ona istorijska koju je ministar Ostojić rekao na komemoraciji, a to je da general oprosti svima onima, koji se nisu ponašali u skladu sa svim ovim, da oprosti svima onima koji su zaboravili da je on umro, svima koji nisu došli u otadžbinski rat jer naše je i na nama hrišćansko da praštamo jer kada idemo Bogu na istinu, trebamo oprostiti jer ipak svi smo mi Srbi“, rekao je Gagić te poručio:

„Generale putuj u carstvo nebesko, opraštaj nama grešnima, nadam se da ćeš počivati tamo gdje počivaju pravednici i među sve one srpske vojvode i vojskovođe, koji su kroz vijekove branili svoj narod“, zaključio je Gagić.