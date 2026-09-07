Karleuša poljubila bivšeg supruga pred svima: Haos u hotelu, gosti vrištali

Veliko slavlje povodom 18. rođendana Atine i 17. rođendana Nike Tošić proteklo je u znaku luksuza, muzike i snažnih emocija. Posebnu pažnju prisutnih privukli su ponosni roditelji, Jelena Karleuša i Duško Tošić, koji su se tokom večeri obratili gostima i svojim kćerkama.

Nakon početka zvaničnog dijela proslave, muzika je nakratko prekinuta, a Jelena i Duško zajedno su izašli na podij.

Roditelji su svojim kćerkama uputili emotivne poruke povodom njihovih rođendana, što je izazvalo oduševljenje među gostima. Atmosfera je u jednom trenutku postala posebno emotivna.

Duško je priznao da nije vješt u držanju govora i da ne voli mikrofon, dok je Jelena govorila o svojim kćerkama i priznala da su je emocije savladale. Pred svima je pustila suzu, a u jednom trenutku od emocija joj se odlijepila i trepavica.

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I Duškove riječi izazvale su snažne reakcije prisutnih. Ponosni roditelji pokazali su koliko im znači što njihove kćerke zajedno obilježavaju ove važne životne trenutke.

- Tebi mama čestitam, i zahvaljujem ti se što si mi rodila dvije princeze - rekao je Duško, nakon čega su se zagrlili i poljubili.

Tošić progovorio o kćerkama

Bivši fudbaler, kojeg mediji rijetko imaju priliku vidjeti u ovako emotivnim situacijama, bio je vidno uzbuđen dok je govorio o odrastanju svojih kćerki.

- Sjećam se kada su bile bebe i kada sam ih držao u rukama. Bio sam najponosniji tata na svijetu, a takav osjećaj imam i danas - rekao je Tošić, priznajući da zbog sportske karijere nije u potpunosti osjetio koliko je vrijeme brzo prolazilo.

- Igrao sam širom svijeta, u Njemačkoj, Francuskoj, Kini, Turskoj... Jelena je bila ta koja je neprestano bila uz njih. Ja zbog obaveza nisam u potpunosti osjetio taj period, ali sve je zaista brzo prošlo.“

Na pitanje da li je zadovoljan načinom na koji je Jelena odgojila Atinu i Niku, bivši reprezentativac dao je jasan odgovor pun poštovanja.

- Jesam, naravno. Zahvaljujem joj se na svemu i izuzetno sam ponosan na nju. Ponavljam, nisam provodio mnogo vremena sa njima dok sam igrao van Srbije. Jelena ih je odgojila i zaista sam ponosan.“

Ogromna ljubav

S druge strane, Jelena je priznala da joj se čini kao da vrijeme stoji kada su u pitanju njene kćerke.

- Nemam osjećaj da su porasle, one će zauvijek biti mamine bebe - rekla je pjevačica, a zatim se osvrnula i na odnos s bivšim suprugom.

- One doživljavaju ogromnu ljubav i od mame i od tate tokom čitavog života. Bez obzira na to u kakvim smo odnosima Duško i ja, a sada smo u jako lijepim, njima ljubav nikada nije nedostajala. Uvijek govorim da je Duško najdivniji otac na svijetu. Borila sam se da ostanemo u braku jer smatram da je to važno za odrastanje djece, ali i nakon razvoda, Duško je, evo kažem to i pred njim izuzetno posvećen. Otkako se vratio u Srbiju, stalno je sa njima, vozi ih, vodi na ručkove, večere i u kupovinu.“, prenosi Avaz