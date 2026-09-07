Prevoznici najavili regionalne proteste na graničnim prelazima prema EU od 14. septembra

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Plenum Konzorcijuma Logistika BiH u koordinaciji sa reprezentativnim udruženjima drumskih prevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, najavio je početak zajedničkih regionalnih protesta transportnog sektora od 14. septembra na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske unije.

Kako je saopšteno, protesti će biti organizovani zbog izostanka konkretnog i održivog rješenja za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača iz zemalja zapadnog Balkana u Šengenskom prostoru. Ističu da se vozači i dalje suočavaju s privođenjima, deportacijama, zabranama ulaska i drugim posljedicama primjene postojećih pravila, što negativno utiče na poslovanje transportnih kompanija i lance snabdijevanja, prenosi RTRS.

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