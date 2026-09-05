Organizator hajke na Srbe je potomak teroriste koji slavi Handžar diviziju

Selmir Mujagić, kreator platforme na kojoj je stiglo 76.000 prijava zbog veličanja Ratka Mladića je potomak Kemala Mujagića, teroriste ustaške emigracije i saradnika stranih službi. Selmir na svojoj stranici na Fejsbuku romantizuje zloglasnu Handžar diviziju, a slavi i one koji su dovodili strane ratnike u BiH.

Brat Selmirovog djeda, Kemal Mujagić, dobro je poznato ime bezbjednosnih dokumenata za vrijeme SFRJ. Bio je povezan sa radom ustaške emigracije, a jugoslovenska služba ga je pratila dugi vremenski period.

Prema arhivima Republike Slovenije, Mujagić je bio na Golom otoku, a nakon toga se sastajao sa Krunoslavom Draganović, čovjekom od povjerenja Alojzija Stepinca i organizatorom "pacovskih kanala" kojim je u Južnu Ameriku prebjeglo hiljade ustaških nacista.

"Adže i učitelj" Selmira Mujagića bio je svrstan u poznate ustaške ekstremiste, a prema medijskim pisanjima, Kemal Mujagić je sumnjičen i da je iz Austrije došao u SFRJ da bi organizovao atentat na Josipa Broza Tita.

"Volio sam ga i žao mi je što nije još poživio. Mogao bih mnogo toga naučiti. Takvi učitelji ne dolaze dva puta", piše Selmir u objavi posvećenoj Kemalu Mujagiću.

Objava o Kemalu Mujagiću

Nadalje, čovjek koji je pokrenuo platformu za prijavu svih onih koji veličaju Ratka Mladića, rehabilituje zločinačku Handžar diviziji. Za Selmira Mujagić, Handžar SS divizija nije bila zločinačka, muslimani su prevareni.

Dakle, na stranici koju je Mujagić pokrenuo, svako ko oda poštu preminulom generalu Ratku Mladiću može dobiti krivičnu prijavu, a on romantizuje zloglasnu SS formaciju. Na poslijeratnim suđenjima u Nirnbergu, Vafen-SS (Handžar divizija) je proglašen za zločinačku organizaciju zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti,

Objava o Handžar diviziji

Romantičarski Selmir Mujagić piše i o Nezimu Haliloviću Muderisu. "Što se mene lično tiče, i ja sam Muderisa davno zavolio, još onda kada sam ga prvi put vidio u crnoj uniformi. Tada sam bio momak, ali u meni je živio onaj san, da budem hrabar na braniku svoje zemlje, da ne žalim svoj život ako zatreba, da budem onakav kakvim sam ga gledao:smiren, odlučan, čistog nijjeta i spreman da stane ispred drugih".

Crna uniforma kojoj se divi

Ovdje Mujagić govori o Nezimu Haliloviću Muderisu, nekada glavnom imamu u Konjicu koji je tokom građanskog rata u BiH bio komandir diverzantsko-izviđačke čete "Muderis", a kasnije komandant 4. muslimanske slavne lake brigade tzv. Armije RBiH.

Kada se u Americi analiziralo prisustvo stranih muslimanskih boraca u BiH, najbolji primjer je bila upravo formacija Halilovića. U tom izvještaju se govori i arapskim dobrovoljcima koji su činili pomenutu jedinicu.

Policijska uprava Trebinje je 2019. godine dostavila Tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Nezima Halilovića zbog sumnje na zločine nad srpskim i hrvatskim civilima na području Konjica.