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Pavić za ATV: Dolazak na sahranu poštovanje prema generalu, njegovoj porodici i Republici Srpskoj

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07.09.2026 10:30

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Александар Павић
Foto: ATV

Dolazak na sahranu poštovanje prema generalu, njegovoj porodici i Republici Srpsko, rekao je Aleksandar Pavić, politikolog i narodni poslanik u Skupštini Srbije.

"Republika Srpska i danas postoji zahvaljujući generalu i cijeloj vojsci i svim njenim tvorvima. Osjetio sam da je lijepo stajati čisto radi toga kao što ću poslije toga prošetati do groblja, zato što on to zaslužuje", rekao je Pavić.

Kako kaže, ovo nije samo obična sahrana, ovdje se general Ratko Mladić uvodi u red besmrtnih kao i istina o našoj borbi.

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"Niti je bila agresorska niti je bila zločinačka niti je bila genocidna. Naprotiv, i dolazak na sahranu je meni čuvanje ne samo sjećanja nego i svijesti. Svijest o tome da su lagali o nama, da lažu i sad i o nama i o generalu. Istina mora da pobijedi, a da moramo da budemo spremni da je branimo u svakom trenutku. Dolazak na ovu sahranu je poštovanje prema generalu i njegovoj porodici i Republici Srpskoj, ali i poštovanje prema istini", kaže Pavić.

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Republika Srpska

Aleksandar Pavić

Ratko Mladić

Sahrana Ratka Mladića

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