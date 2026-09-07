Pavić za ATV: Dolazak na sahranu poštovanje prema generalu, njegovoj porodici i Republici Srpskoj

"Republika Srpska i danas postoji zahvaljujući generalu i cijeloj vojsci i svim njenim tvorvima. Osjetio sam da je lijepo stajati čisto radi toga kao što ću poslije toga prošetati do groblja, zato što on to zaslužuje", rekao je Pavić.

Kako kaže, ovo nije samo obična sahrana, ovdje se general Ratko Mladić uvodi u red besmrtnih kao i istina o našoj borbi.

Republika Srpska Kelečević za ATV: General Mladić je bio vrhunski starješina i stručnjak, a prije svega jako dobar čovjek

"Niti je bila agresorska niti je bila zločinačka niti je bila genocidna. Naprotiv, i dolazak na sahranu je meni čuvanje ne samo sjećanja nego i svijesti. Svijest o tome da su lagali o nama, da lažu i sad i o nama i o generalu. Istina mora da pobijedi, a da moramo da budemo spremni da je branimo u svakom trenutku. Dolazak na ovu sahranu je poštovanje prema generalu i njegovoj porodici i Republici Srpskoj, ali i poštovanje prema istini", kaže Pavić.