Broj žrtava klizišta u Nepalu porastao na 1.355

Autor:ATV redakcija
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Broj žrtava u Nepalu used klizišta na sjeveru zemlje porastao je na 1.355.
„Prema posljednjim informacijama koje je objavila Nacionalna agencija za smanjenje rizika i katastrofa Nepala, zaključno sa 11.00 časova po lokalnom vremenu, 7. septembra, broj žrtava klizišta u Nepalu porastao je na 1.355 ljudi“, prenio je AP.
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