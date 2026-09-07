Broj žrtava klizišta u Nepalu porastao na 1.355

Foto: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Broj žrtava u Nepalu used klizišta na sjeveru zemlje porastao je na 1.355.

„Prema posljednjim informacijama koje je objavila Nacionalna agencija za smanjenje rizika i katastrofa Nepala, zaključno sa 11.00 časova po lokalnom vremenu, 7. septembra, broj žrtava klizišta u Nepalu porastao je na 1.355 ljudi“, prenio je AP.

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