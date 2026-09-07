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Zbog vulkanskog pepela zatvoreno sedam aerodroma

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07.09.2026 10:54

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**Стубови дима издижу се из вулкана Анак Кракатау током ерупције у Јаванском мореузу, Индонезија, у недјељу, 23. децембра 2018. године.**
Foto: Tanjug/Nurul Hidayat/Bisnis Indonesia via AP

Ukupno sedam aerodroma u Indoneziji zatvoreno je zbog vuklanskog pepela nakon erupcije vulkana Anak Krakatau, saopštio je indonežanski ministar saobraćaja Dudi Purvagandi.

On je rekao da je zatvaranje aerodroma uticalo na oko 270.000 putnika, s obzirom na veliki broj otkazanih ili odgođenih letova.

Prema njegovim riječima, ne može se sa sigurnošću reći kada će aerodromi nastaviti sa radom.

Vulkan je eruptirao u petak, 4. septembra.

Anak Krakatau se nalazi između Jave i Sumatre. Stanovnici Jave mogli su da vide oblak dima visok oko 6.000 metara, dok se sa druge strane vidi dim visine 15.000 metara, prenosi Srna

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Tagovi :

Anak Krakatau

Indonezija

otkazani letovi

Aerodrom

vulkanski pepeo

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