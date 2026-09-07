Zbog vulkanskog pepela zatvoreno sedam aerodroma

Autor:ATV redakcija
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Ukupno sedam aerodroma u Indoneziji zatvoreno je zbog vuklanskog pepela nakon erupcije vulkana Anak Krakatau, saopštio je indonežanski ministar saobraćaja Dudi Purvagandi.
On je rekao da je zatvaranje aerodroma uticalo na oko 270.000 putnika, s obzirom na veliki broj otkazanih ili odgođenih letova.
Prema njegovim riječima, ne može se sa sigurnošću reći kada će aerodromi nastaviti sa radom.
Vulkan je eruptirao u petak, 4. septembra.
Anak Krakatau se nalazi između Jave i Sumatre. Stanovnici Jave mogli su da vide oblak dima visok oko 6.000 metara, dok se sa druge strane vidi dim visine 15.000 metara, prenosi Srna
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