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U Meksiku eksplodirala pirotehnika na vjerskoj proslavi, poginulo 10 ljudi

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07.09.2026 09:50

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У Мексику експлодирала пиротехника на вјерској прослави, погинуло 10 људи
Foto: X

Najmanje deset osoba je poginulo, a 64 su povrijeđene u eksploziji pirotehničkih sredstava tokom vjerske proslave u meksičkoj saveznoj državi Meksiko. Nesreća se dogodila u subotu uveče u opštini Temaskalsingo, kada je usljed detonacije došlo do urušavanja zida, saopštile su lokalne vlasti, a prenosi Ej-Bi-Si njuz.

Do eksplozije je došlo pored crkve Nuestra Senjora de la Luz u Temaskalsingu, opštini sa oko 66.000 stanovnika, koja se nalazi 160 kilometara sjeverozapadno od glavnog grada. Stotine mještana u tom trenutku pripremale su se za vatromet u okviru vjerskog festivala.

Istraga i posljedice

Kancelarija državnog tužioca pokrenula je istragu, a uzrok eksplozije još nije zvanično utvrđen. Lokalni biskup potvrdio je da su među povrijeđenima i dvojica sveštenika.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju haos nakon detonacije i ljude koji u dimu pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima.

Kontekst nesreće

Eksplozije povezane sa pirotehnikom česte su u Meksiku, gdje se vatromet tradicionalno koristi na uličnim proslavama i vjerskim festivalima.

Prije gotovo četiri godine, u snažnoj eksploziji u selu unutar opštine Huejutla, u saveznoj državi Idalgo, povrijeđeno je 17 osoba.

(Indeks)

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Meksiko

pogibija

vatromet

nesreća

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