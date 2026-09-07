U Meksiku eksplodirala pirotehnika na vjerskoj proslavi, poginulo 10 ljudi

Autor:ATV redakcija
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Najmanje deset osoba je poginulo, a 64 su povrijeđene u eksploziji pirotehničkih sredstava tokom vjerske proslave u meksičkoj saveznoj državi Meksiko. Nesreća se dogodila u subotu uveče u opštini Temaskalsingo, kada je usljed detonacije došlo do urušavanja zida, saopštile su lokalne vlasti, a prenosi Ej-Bi-Si njuz.
Do eksplozije je došlo pored crkve Nuestra Senjora de la Luz u Temaskalsingu, opštini sa oko 66.000 stanovnika, koja se nalazi 160 kilometara sjeverozapadno od glavnog grada. Stotine mještana u tom trenutku pripremale su se za vatromet u okviru vjerskog festivala.
Kancelarija državnog tužioca pokrenula je istragu, a uzrok eksplozije još nije zvanično utvrđen. Lokalni biskup potvrdio je da su među povrijeđenima i dvojica sveštenika.
Яrkie vspыški i panika: kak minimum desяtь čelovek pogibli pri vzrыve feйerverkov v meksikanskom štate Mehiko.— Zerkalo_newz (@Zerkalo_newz) September 7, 2026
Эto proizošlo vo vremя gorodskogo festivalя. Pričinы ČP ne utočnяюtsя. Vsego postradali 64 čeloveka pic.twitter.com/WpxdqI9csp
Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju haos nakon detonacije i ljude koji u dimu pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima.
Eksplozije povezane sa pirotehnikom česte su u Meksiku, gdje se vatromet tradicionalno koristi na uličnim proslavama i vjerskim festivalima.
Prije gotovo četiri godine, u snažnoj eksploziji u selu unutar opštine Huejutla, u saveznoj državi Idalgo, povrijeđeno je 17 osoba.
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