Vitkof otkrio detalje poslije razgovora sa Putinom i Zelenskim

Sjedinjene Američke Države zalažu se za mirno rješenje rata između Ukrajine i Rusije, ali bez dijaloga sa Rusijom šanse za mirno rješenje su veoma male, izjavio je sinoć specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof.

Vitkof je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu, rekao da se traži diplomatsko rješenje kako bi se okončao sukob Rusije i Ukrajine, prenio je „Unian“.

„Tražimo diplomatsko rješenje za ovaj sukob, a ne vojnu nagodbu. A to je ono što je predsjednik Tramp uvijek tražio“, rekao je Vitkof, odgovarajući na pitanje da li je ruski predsjednik Vladimir Putin spreman za trilateralni samit sa Zelenskim i američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Vitkof je rekao da je sa takvim ciljem stigao u Kijev, zajedno sa američkim izaslanikom Džaredom Kušnerom.

On je dodao da je Tramp, zahvaljujući ovakvom pristupu, pomogao da se okonča najmanje devet sukoba širom svijeta, i da je moguće da će se tako okončati još više njih.

„Mislim da smo postigli značajan napredak u Moskvi. Čuli smo nove ideje. Čuli ste predsjednika Zelenskog kako govori o trilateralnom sastanku i nadamo se da ćemo uskoro imati saopštenje. Bilo je mnogo drugih važnih i uvjerljivih ideja o kojima smo razgovarali u Moskvi i koje su predstavljene ovdje u Kijevu. Vjerujemo da je saradnja ključna“, kazao je Vitkof.

Prema njegovim riječima, zato su se juče pregovorima u Kijevu pridružili savjetnici za nacionalnu bezbjednost iz Velike Britanije, Francuske i Njemačke.

„Doveli smo članove tima koji su potpuno posvećeni pronalaženju rješenja. Obje strane će morati da naprave kompromis i smanje tenzije među njima. I vjerujemo da imamo sve potrebne sastojke da to postignemo. Kao što je Džared rekao, rješavanje ovih problema nije lako. Jer da je lako, svi bi to radili. Veoma je, veoma teško. Ali mi smo posvećeni, brinemo i nadamo se da će sve ovo dovesti do uspješnog, mirnog, diplomatskog rješenja“, naglasio je Vitkof.

Vitkof je kazao da je do sada posjetio Moskvu osam puta, kako bi se sastao sa Putinom i njegovim timom, i da je najmanje tri takve posjete imao zajedno sa Džaredom Kušnerom.

„Predsjednik Putin i njegov tim su se uvijek prema nama odnosili sa poštovanjem. Odnosi su ključni u rješavanju ovakvih sukoba. A ako nemate odnose sa obje strane, onda imate lošu komunikaciju i vjerovatno vrlo male šanse za postizanje mirnog rješenja“, naglasio je Vitkof.

Dodao je da je juče američka delegacija prvo došla kod Putina.

„Morali smo da čujemo njegov stav. Imali smo konkretan razgovor sa njim, o čemu smo obavijestili predsjednika Zelenskog i njegov tim. Obje strane moraju postići dogovor“, rekao je Vitkof.

Prema njegovim riječima, njegov zajednički zadatak sa Kušnerom je da zbliži Ukrajinu i Rusiju, smanji broj spornih pitanja između zemalja i da otvori kanale komunikacije. Vitkof je izrazio nadu da je ovaj proces konstruktivno počeo u prethodnih 48 časova.

„Uvjereni smo da će ovdje biti postignut dobar dogovor“, zaključio je Vitkof.

Kušner je na pitanje da li se mir u Ukrajini može postići prije zime, odgovorio da je prerano govoriti o tome kada će mir doći dok se ne dogovore uslovi mirovnog sporazuma i ne potpiše sam dokument.

„Odgovor je – nikad ne znate šta će se desiti sa bilo kojim sporazumom, zar ne? Neće se desiti dok se sporazum ne postigne. Može se desiti brzo, ili se može desiti sporo, ali se neće desiti osim ako nemate ove sastanke i ove diskusije“, istakao je Kušner.

Vitkof i Kušner su u subotu posjetili Moskvu, gdje su sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Kremlju razgovarali više od tri časa.

Predsjednici Ukrajine i Rusije su se saglasili u subotu, na početku posjete Vitkofa i Kušnera, da do večeras obustave napade na glavne gradove, Moskvu i Kijev, prenosi Tanjug.