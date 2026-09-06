Snimak obišao planetu: Ovako se Trampov čovjek obratio Putinu, Ukrajinci bijesni

Američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof uputio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu posebno laskav govor na početku sastanka u Kremlju juče, rekavši mu da će njegovi susreti sa njim jednog dana biti među najvažnijim uspomenama koje će ponijeti iz svoje karijere.

„Prije svega, predsjedniče Putin, hvala vam puno što ste nas pozvali. Sjedili smo napolju, Džared, Kiril i ja, a onda nam se pridružio Jurij, i razgovarali smo o tome kako ćemo, kada se penzionišemo, imati sve ove nevjerovatne priče i nevjerovatne uspomene, a one sa vama biće na samom vrhu svega toga“, rekao je Vitkof.

Putin je kratko odgovorio: „Hvala vam puno.“

Poznati ukrajinski novinar Ilja Ponomarenko objavio je ovaj snimak uz kratak komentar – „Povratiću“.

I wanna throw up pic.twitter.com/K550LKqTAs — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) September 5, 2026

Svijet Sastanak trajao tri sata: Vitkof i Kušner predali Putinu ideje za rješavanje sukoba u Ukrajini

Vitkof, Trampov čovjek od povjerenja, mislio je na Džareda Kušnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trampa koji je sa njim stigao u Moskvu, kao i na Putinovog izaslanika Kirila Dmitrijeva i savjetnika za spoljnu politiku Jurija Ušakova, koji su takođe prisustvovali sastanku.

Vitkof je potom prenio Trampove pozdrave Putinu i zahvalio mu se na oslobađanju Amerikanca Roberta Gilmana, bivšeg američkog marinca koga je Rusija prošlog mjeseca oslobodila iz zatvora iz humanitarnih razloga.

Takođe mu se zahvalio na trodnevnoj obustavi ruskih napada na Kijev, što je trebalo da omogući bezbjedan dolazak američkih pregovarača u Moskvu.

Ovo nije prvi put da Vitkof hvali Putina

Vitkofove pohvale za Putina nisu ništa novo. Prošle godine je naišao na kritike nakon intervjua sa Takerom Karlsonom u kojem je rekao da ne smatra Putina „lošim čovjekom“, opisao ga je kao velikog lidera i rekao da mu se sviđa ruski predsjednik i da ga smatra iskrenim.

Njegove izjave u to vrijeme izazvale su posebno oštre reakcije u Ukrajini i među evropskim saveznicima.

Vitkof i Kušner stigli su u Moskvu u okviru Trampovog novog pokušaja da pokrene pregovore o okončanju rata u Ukrajini. Razgovor sa Putinom trajao je više od tri sata.

Ušakov je to nakon sastanka opisao kao „veoma korisno“, ali nije objavljen konkretan napredak u vezi sa sporazumom. Razgovarano je i o mogućim ekonomskim projektima SAD i Rusije.

Svijet Stiv Vitkof i Džared Kušner stigli u Kijev

Poslije Moskve, američki izaslanici su se uputili ka Kijevu, gdje bi trebalo da se sastanu sa ukrajinskim Volodimirom Zelenskim. To je njihova prva posjeta ukrajinskoj prestonici u okviru aktuelne diplomatske inicijative, prenosi Kurir.