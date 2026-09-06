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"General Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše vojne počasti"

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06.09.2026 13:50

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"Генерал Ратко Младић биће сахрањен уз највише војне почасти"
Foto: ATV

General Svetozar Andrić, član tima za organizaciju sahrane generala Ratka Mladića, izjavio je danas Srni da su pripreme sahrane u završnici i da će bivši komandant Vojske Republike Srpske biti sahranjen uz najviše vojne počasti.

On je naveo da će posmrtni ostaci generala Mladića biti u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 7.00 do 12.00 časova, gdje će prisutni od njega moći da se oproste u mimohodu, a da će u 12.00 časova biti služeno opijelo.

Nakon toga će se formirati kolona i uputiti ka Topčiderskom groblju, gdje će general Mladić, po sopstvenoj želji, biti sahranjen pored kćerke Ane.

"Po dolasku na Topčidersko groblje, posmrtne ostatke generala Mladića pratiće počasna jedinica do grobnog mjesta, nakon čega će uslijediti počasna paljba i oproštajni govori", naveo je Andrić.

Andrić je naglasio da će biti regulisan i organizovani dolazak ljudi iz Republike Srpske i Srbije.

Na prilazima crkvi Svetog Luke od jutros su postavljene srpske trobojke.

U Domu Vojske Srbije u Beogradu juče je održana komemoracija generalu Mladiću na kojoj su se od njega oprostili porodica, bivši saborci, prijatelji i zvaničnici Republike Srpske i Srbije.

General Ratko Mladić preminuo je u Hagu 27. avgusta.

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Ratko Mladić

Srbija

vojska

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