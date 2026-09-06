Miladinu (65) nije bilo spasa: Prevrnuo se traktor, žena ga pronašla

Nezapamćena tragedija potresla je jutros beogradsko naselje Zaklopača, kada je u prevrtanju traktora život izgubio Miladin Ž. (65), saznaje "Telegraf.rs".

Prema saznanjima "Telegrafa", nesrećni čovjek krenuo je jutros rano na njivu i više se nije vratio kući. Kada je uvidela da ga neuobičajeno dugo nema, njegova supruga krenula je u potragu za njim.

Nezvanično, zemljanom putu koji kroz šumu vodi ka njihovoj parceli, sačekao ju je stravičan prizor - zatekla je poljoprivrednu mašinu prevrnutu na bok, a pod njom svog supruga koji nije davao znake života.

Šokirana žena odmah je pozvala rođake koji su potrčali u pomoć i uspjeli da izvuku tijelo nastradalog muškarca, na kom su bile vidne teške povrede glave.

Na lice mjesta ubrzo su stigle policijska patrola i ekipa Hitne pomoći iz Grocke, ali ljekari su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.

Policija je na terenu obavila uviđaj kako bi se utvrdili svi detalji i tačan uzrok ove nesreće, a tijelo je po nalogu prevezeno na obdukciju.