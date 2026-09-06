Logo

Miladinu (65) nije bilo spasa: Prevrnuo se traktor, žena ga pronašla

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
06.09.2026 10:55

Komentari:

0
Миладину (65) није било спаса: Преврнуо се трактор, жена га пронашла

Nezapamćena tragedija potresla je jutros beogradsko naselje Zaklopača, kada je u prevrtanju traktora život izgubio Miladin Ž. (65), saznaje "Telegraf.rs".

Prema saznanjima "Telegrafa", nesrećni čovjek krenuo je jutros rano na njivu i više se nije vratio kući. Kada je uvidela da ga neuobičajeno dugo nema, njegova supruga krenula je u potragu za njim.

Nezvanično, zemljanom putu koji kroz šumu vodi ka njihovoj parceli, sačekao ju je stravičan prizor - zatekla je poljoprivrednu mašinu prevrnutu na bok, a pod njom svog supruga koji nije davao znake života.

Šokirana žena odmah je pozvala rođake koji su potrčali u pomoć i uspjeli da izvuku tijelo nastradalog muškarca, na kom su bile vidne teške povrede glave.

Na lice mjesta ubrzo su stigle policijska patrola i ekipa Hitne pomoći iz Grocke, ali ljekari su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.

Policija je na terenu obavila uviđaj kako bi se utvrdili svi detalji i tačan uzrok ove nesreće, a tijelo je po nalogu prevezeno na obdukciju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Traktor

Prevrtanje traktora

Beograd

Komentari (0)

Više iz rubrike

Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић

Srbija

Ministar pravde Srbije o činu Ratka Mladića: Član 185. Zakona o vojsci se ne odnosi na generala

3 h

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Srbija

Noć ludila u Beogradu: Pucnjava, opekotine, pad sa visine, ubadanje nožem ispred pekare

3 h

0
Младић погинуо у језивој несрећи: Ауто стао због квара, други налетио на њега у пуној брзини

Srbija

Mladić poginuo u jezivoj nesreći: Auto stao zbog kvara, drugi naletio na njega u punoj brzini

4 h

0
Апел породице Младић: Новац умјесто за цвијеће и вијенце за генерала уплатити за обољелу дјецу

Srbija

Apel porodice Mladić: Novac umjesto za cvijeće i vijence za generala uplatiti za oboljelu djecu

4 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

36

U saobraćajnoj nesreći na Zelena Zelenortskim Ostrvima poginulo 25 putnika

12

17

"Mog tatu je ujeo komarac, a već sutradan nije mogao da hoda ni da govori": Ćerka opisala veliku dramu

12

05

Iran upozorio SAD: Pravila igre u ratu su se promijenila

12

04

Monstrum: Silovao dječaka od 14 godina, pa progonio djevojku u Portsmutu

11

58

Više od 60 žena obavilo besplatan preventivni kardiološki pregled

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima