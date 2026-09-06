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Amerikanci izveli tajnu operaciju u Ormuskom moreuzu

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06.09.2026 11:22

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Хормушки мореуз
Foto: Tanjug/AP

SAD su tokom četiri mjeseca, uglavnom noću i u tajnosti, izvodile operaciju uklanjanja morskih mina iz Ormuskog moreuza, koristeći ronioce američke mornarice, robotska plovila i specijalizovana podvodna sredstva, objavio je danas „Fajnenšel tajms“.

Operacija je sprovedena nakon što su SAD i Izrael u februaru napali Iran, a cilj je bio uklanjanje jedne od ključnih prepreka za nastavak pomorskog saobraćaja kroz strateški važan moreuz, piše „Fajnenšel tajms“, pozivajući se na izvore upoznate sa operacijom.

Prema navodima izvora, američki ronioci su u malim timovima, uz pomoć plovila na naduvavanje, pronalazili iranske mine uz korišćenje robotskih čamaca i podvodnih dronova opremljenih sonarima visoke rezolucije. Nakon lociranja mina, ronioci su im prilazili i postavljali eksploziv za njihovo uništavanje.

Nema izvještaja o američkim gubicima povezanim sa operacijom.

Stručnjaci, međutim, upozoravaju da je protivminsko čišćenje izuzetno rizično jer se odvija sporo, dok brodovi i helikopteri angažovani u operaciji imaju ograničene mogućnosti zaštite.

Vlasnici brodova i bezbjednosni savjetnici ocjenjuju da je vjerovatno očišćena južna polovina moreuza, uz obalu Omana, kojom SAD usmjeravaju brodove, ali sumnjaju da je cio moreuz bezbjedan kada je riječ o minama, prenosi Tanjug.

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Amerika

Hormuški moreuz

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