Više od 60 žena obavilo besplatan preventivni kardiološki pregled

Više od 60 žena obavilo je danas besplatan preventivni kardiološki pregled u bijeljinskoj Bolnici "Sveti vračevi" tokom akcije koju je organizovalo Udruženje kardiologa Republike Srpske.

Predsjednik Udruženja kardiologa Milica Lovrić rekla je da su ovakve akcije organizovane i u drugim lokalnim zajednicama širom Srpske, pod sloganom "Žensko srce, snažno srce", navodeći da su bolesti srca i krvnih sudova vodeći uzrok i obolijevanja i smrtnosti kod žena širom svijeta, pa tako i u Republici Srpskoj.

Ona je rekla da se dugo smatralo da su kardiovaskularne bolesti, praktično, određene samo za prioritet kod muške populacije, ali da žensko srce boli u tišini i često se simptomi bolesti srca kod žena razlikuju od simptoma kod muškaraca.

"Simptomi srčanog udara kod muškaraca najčešće se manifestuju tipičnim bolom u grudima, dok se kod žena taj bol manifestuje u vidu zamora, vrtoglavice, bola u leđima i zato se žene kasno i javljaju ljekarima", izjavila je Lovrićeva novinarima.

Zdravlje Besplatni kardiološki pregledi za žene u bijeljinskoj bolnici

Prema njenim riječima, cilj preventivnih kardioloških pregleda jeste da se otkriju žene sa visokim kardiovaskularnim rizikom, koji može biti uslovljen genetikom, prisustvom dijabetesa, hipertenzije, menopauze, stresom ili lošim životnim navikama.

"Kroz ovakve preglede, edukacije i rano prepoznavanje faktora rizika, preveniramo teške posljedice i spasavamo ljudske živote", istakla je Lovrićeva i pozvala žene da ne stavljaju svoje zdravlje na posljednje mjesto.

Lovrićeva je zahvalila direktoru bijeljinske bolnice Mikajlu Laziću za podršku koju pruža kardiolozima i Udruženju kardiologa Republike Srpske.

Lazić je u izjavi novinarima istakao da bijeljinska bolnica tokom cijele godine organizuje mnogobrojne preventivne preglede, dermatološke, oftalmološke i preglede aorte koje obavljaju vaskularni hirurzi, te da je ova nedjelja u znaku srca.

"Bijeljinska bolnica postala je prepoznatljiva po kardiologiji, u vrhu smo Republike Srpske po razvijenosti kardiologije i da najavim još neke procedure koje će se početi raditi, kao što je magnetna rezonanca srca i CT koronarografija, kako bi se smanjio broj invazivnih procedura koje treba da se rade", rekao je Lazić, a prenosi Srna.