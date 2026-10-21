Tramp: Kraj sukoba u Ukrajini bliži nego ikad

Američki predsjednik Donald Tramp smatra da se je kraj oružanog sukoba u Ukrajini bliži nego ikad ranije.

"Razgovarao sam sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o rješenju ovog rata sa Ukrajinom za koji mislim da se bliži kraju i da je to možda sada bliže nego ikad", naglasio je Tramp.

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Putin je ranije danas razgovarao sa specijalnim predstavnikom američkog predsjednika Stivenom Vitkofom u Sankt Peterburgu o američkoj ulozi u rješavanju ukrajinske krize i ekonomskoj saradnji SAD i Rusije.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio je ranije da je sastanak trajao oko tri sata.

(Srna)