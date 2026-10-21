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Poslanici Evropskog parlamenta traže odluku o prekidu pomjeranja sata

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21.10.2026 20:23

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Посланици Европског парламента траже одлуку о прекиду помјерања сата

Poslanici Evropskog parlamenta iz bloka Evropske narodne partije prikupljaju podršku kako bi okončali godišnje pomjeranje sata i okončali godišnje pomjeranje sata.

Član EPP iz Hrišćansko demokratske unije Peter Lize osigurao je u Evropskom parlamentu podršku 44 poslanika iz 15 država i iz šest političkih grupa koje su potpisale zajedničko pismo za ministre EU u kojem se traži ukidanje godišnje promjene mjerenja vremena.

"Građani su dovoljno dugo čekali. Nisu nam više potrebne višegodišnje diskusije. Potrebna nam je odluka", poručio je Lize evropskim ministrima saobraćaja, koji se sastaju 29. oktobra.

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Njemački političar krivi ministre saobraćaja za zamrzavanje prijedloga iz 2018. godine da se okonča godišnja promjena sata, uprkos tome što je većina anketiranih podržala taj prijedlog.

Istakao je da je to neodgovornost i da pokazuje da probleme na koje ukazuju ljudi širom Evrope često ne uzrokuju institucije, već odgovorne osobe iz članica bloka.

(Srna)

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Evropska unija

pomjeranje sata

Evropa

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