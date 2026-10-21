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Ne prestaje mržnja prema Srbima: Građani uznemireni, incidenti sve češći

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21.10.2026 19:41

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Ишаран мурал на српској тробојци на згради у Источном Сарајеву
Foto: ATV

Mladić N.K., nezvanično Nedim Karčić, koji je na muralu zastave Republike Srpske napisao "genocidaši" danas je doveden na lice mjesta zbog provođenja istražnih radnji. Sumnjiči se za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

"Preduzimanjem operativno – taktičkih mjera i radnji na lociranju i pronalasku lica, te ostvarenom međupolicijskom saradnjom sa pripadnicima MUP-a Kantona Sarajevo, navedeno lice je pronađeno i lišeno slobode. Nakon dokumentovanja predmeta protiv osumnjičenog N.K. Tužilaštvu BiH biće podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu", saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

"Događaj je prijavljen dežurnoj tužiteljki Tužilaštva BiH. Policijske agencije dostaviće izvještaj, nakon čega će predmet biti raspoređen u nadležni odsjek, gdje će tužilac preduzeti aktivnosti na provjeri navoda. Javnost će o tome biti naknadno obaviještena", saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Источно Сарајево натпис

Republika Srpska

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Građani su uznemireni, jer ovakvih incidenata je sve češće na ovom području.

"Ima bande vazda. Sramota, sramota."

"Ali to nije jednom, to se ponavlja stalno, dok se god vodi ta retorika ružna."

" Ružno, ružno, šta ću reći drugo".

"To dolaži ova bagra odozdo, nisu naši, nema teorije", kažu građani.

Reagovao je i gradonačelnik.

"Kad dođeš da skrnaviš zastavu Republike Srpske u naše dvorište to znači da je tvoja mržnja prevazišla granice tvog dvorišta. Možeš da mrziš u svom dvorištu, ali nemoj u našem", rekao je Ljubiša Ćosić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva.

Na društvenim mrežama građane brinu i poruke netrepeljivosti, tako je poslije pucanja glavne vodovodne cijevi u Istočnom Sarajevu nastao sporan snimak u kome se Srbi nazivaju četnicima.

"Eno poslali su račun za vodu. Neću im ga platiti. **bem li vam majke četničke. Kod četnika nema vode, a u Federaciji ima vode", navodi se u snimku.

I to je samo kap u moru poruka koje se mogu naći na mrežama. Više puta je zabilježeno skrnavljenje srpske zastave, murala, a sveprisutan je i govor mržnje. Na ovaj trend proteklih mjeseci upozoravali su iz neformalne grupe Građanska inicijativa.

Za ATV kažu da ih ne iznenađuje i očekuju u narednom periodu slične, pa čak i gore ekscese. Pozivaju lokalne vlasti da preduzmu korake kako bi se ovaj trend zaustavio.

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Tagovi :

mržnja prema srbima

Srbi

Istočno Sarajevo

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