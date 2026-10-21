Misija OEBS-a izrazila zabrinutost zbog poruka na bilbordima, muralima i grafitima

Misija OEBS-a u BiH izrazila je zabrinutost zbog poruka na bilbordima, muralima i grafitima nakon ispisivanja uvredljive poruke na zastavi Republike Srpske u Istočnom Novom Sarajevu, te pozvala nadležne organe da blagovremeno reaguju na ovakve incidente.

Iz OEBS-a su naveli da pripisivanje kolektivne krivice čitavoj zajednici nije u skladu s principima individualne odgovornosti, poštovanja ljudskog dostojanstva i istinskog pomirenja.

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Iskazana je izuzetna zabrinutost zbog, kako su naveli, nedavnog porasta retorike podjela, uvredljivih i neprijateljskih narativa, uključujući poruke na bilbordima, murale i grafite.

Smatraju da takve poruke produbljuju nepovjerenje, podstiču netoleranciju i podrivaju napore usmjerene na izgradnju mira i inkluzivnih zajednica.

"Misija poziva političke lidere, javne ličnosti i građane da se uzdrže od takvih postupaka. Poziva nadležne organe da na ovakve incidente reaguju blagovremeno, dosljedno i transparentno, kako bi se ojačalo povjerenje javnosti u institucije", navedeno je u odgovoru OEBS-a.

Ukazano je i da su uzajamno poštovanje i razumijevanje, kao i konstruktivan dijalog, neohodni za mir i budućnost svih u BiH.

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Natpis "genocidaši" uklonjen je danas sa murala srpske trobojke na stambenoj zgradi u Istočnom Novom Sarajevu.

Policija je uhapsila Sarajliju čiji su inicijali N. K. zbog sumnji da je na muralu srpske trobojke ispisao uvredljivi natpis.

(Srna)