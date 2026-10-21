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Prva pobjeda KK Igokea u Vinlajn Basket kupu

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21.10.2026 21:05

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Кошаркаши Игокее савладали су Парму Перм резултатом 100:86 у првом колу групе А Винлајн Баскет купа.
Foto: ATV

Košarkaši Igokee savladali su Parmu Perm rezultatom 100:86 u prvom kolu grupe A Vinlajn Basket kupa.

Izabranici Nenada Stefanovića odigrali su najbolju utakmicu od početka sezone i na kraju upisali zaslužen trijumf.

Čak pet dvocifrenih igrača imao je domaći tim, a najefikasniji bio je Petar Kovačević sa 19 poena. Pratili su ga Nejt Pjer Luis sa 17 i Lazar Stefanović sa 16 poena.

Na drugoj strani Džeremija Martin ubacio je 24 poena.

Igokea narednu utakmicu igra već u subotu kada u Laktaše stiže Crvena zvezda u petom kolu ABA lige.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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KK Igokea

košarka

pobjeda

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