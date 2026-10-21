Prva pobjeda KK Igokea u Vinlajn Basket kupu

Košarkaši Igokee savladali su Parmu Perm rezultatom 100:86 u prvom kolu grupe A Vinlajn Basket kupa.

Izabranici Nenada Stefanovića odigrali su najbolju utakmicu od početka sezone i na kraju upisali zaslužen trijumf.

Čak pet dvocifrenih igrača imao je domaći tim, a najefikasniji bio je Petar Kovačević sa 19 poena. Pratili su ga Nejt Pjer Luis sa 17 i Lazar Stefanović sa 16 poena.

Na drugoj strani Džeremija Martin ubacio je 24 poena.

Igokea narednu utakmicu igra već u subotu kada u Laktaše stiže Crvena zvezda u petom kolu ABA lige.