Šta neredi u Evropi znače za Republiku Srpsku?

Autor:ATV redakcija
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Neredi u Evropi, posebno u Francuskoj, pažljivo se prate u Republici Srpskoj.
O situaciji u Francuskoj dužim tekstom oglasio se i predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik. Napisao je da paljenje, pljačka, huligani, razaranje imovine i napadi na policiju nisu politički protest nego nasilje.
Identifikovao je nacionalni suverenitet, pravo naroda da demokratski odlučuje o vlastitoj budućnosti, bezbjednost građana, autoritet domaćih institucija i odgovornost vlasti kao centralne teme, te naglasio da su upravo to pitanja koja Marin Le Pen već godinama otvara u Francuskoj politici.
Dalje je ponovio da se protivi globalističkim politički kancelarijama koje zagovaraju sve veću centralizaciju moći i potiskivanje nacionalnih posebnosti.
A šta kažu stručnjaci za bezbjednost?
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