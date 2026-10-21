Šta neredi u Evropi znače za Republiku Srpsku?

Neredi u Evropi, posebno u Francuskoj, pažljivo se prate u Republici Srpskoj.

O situaciji u Francuskoj dužim tekstom oglasio se i predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik. Napisao je da paljenje, pljačka, huligani, razaranje imovine i napadi na policiju nisu politički protest nego nasilje.

Identifikovao je nacionalni suverenitet, pravo naroda da demokratski odlučuje o vlastitoj budućnosti, bezbjednost građana, autoritet domaćih institucija i odgovornost vlasti kao centralne teme, te naglasio da su upravo to pitanja koja Marin Le Pen već godinama otvara u Francuskoj politici.

Dalje je ponovio da se protivi globalističkim politički kancelarijama koje zagovaraju sve veću centralizaciju moći i potiskivanje nacionalnih posebnosti.

A šta kažu stručnjaci za bezbjednost?

Opširnije u prilogu: