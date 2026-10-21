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Izazivanje nacionalne mržnje: Nejasan zakon, sporne procedure

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21.10.2026 21:27

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Адвокати Милан Петковић и Мирко Благојевић
Foto: ATV

Policija u Istočnom Sarajevu protiv privedenog muškarca iz Sarajeva predaće Tužilaštvu BiH izvještaj o počinjenom krivičnom djelu izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

Srbi su do sada bili najzastupljeniji na optužnicama i presudama po navedenom članu Krivičnog zakona BiH koji je 2021. godine, po odlasku iz BiH nametnuo Valentin Incko.

Bosni i Hercegovini bez sumnje je potreban član zakona koji tretira ovo pitanje, ali to je jedan od posljednjih legislativnih uradaka koji bi smio da bude tako loše i neodređeno formulisan.

Gosti Centralnih vijesti su advokati presuđenih po navedenom zakonskom rješenju - Miodraga Malića i Vojina Pavlovića, Milan Petković i Mirko Blagojević.

Gostovanje pogledajte u prilogu:

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Tagovi :

mržnja prema srbima

Srbi

Istočno Sarajevo

zakon

Milan Petković

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