Izazivanje nacionalne mržnje: Nejasan zakon, sporne procedure

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Policija u Istočnom Sarajevu protiv privedenog muškarca iz Sarajeva predaće Tužilaštvu BiH izvještaj o počinjenom krivičnom djelu izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.
Srbi su do sada bili najzastupljeniji na optužnicama i presudama po navedenom članu Krivičnog zakona BiH koji je 2021. godine, po odlasku iz BiH nametnuo Valentin Incko.
Bosni i Hercegovini bez sumnje je potreban član zakona koji tretira ovo pitanje, ali to je jedan od posljednjih legislativnih uradaka koji bi smio da bude tako loše i neodređeno formulisan.
Gosti Centralnih vijesti su advokati presuđenih po navedenom zakonskom rješenju - Miodraga Malića i Vojina Pavlovića, Milan Petković i Mirko Blagojević.
Gostovanje pogledajte u prilogu:
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h2
Republika Srpska
3 h2
Republika Srpska
3 h9
Najnovije
Najčitanije
23
07
22
58
22
51
22
45
22
44
Trenutno na programu