Izazivanje nacionalne mržnje: Nejasan zakon, sporne procedure

Policija u Istočnom Sarajevu protiv privedenog muškarca iz Sarajeva predaće Tužilaštvu BiH izvještaj o počinjenom krivičnom djelu izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

Srbi su do sada bili najzastupljeniji na optužnicama i presudama po navedenom članu Krivičnog zakona BiH koji je 2021. godine, po odlasku iz BiH nametnuo Valentin Incko.

Bosni i Hercegovini bez sumnje je potreban član zakona koji tretira ovo pitanje, ali to je jedan od posljednjih legislativnih uradaka koji bi smio da bude tako loše i neodređeno formulisan.

Gosti Centralnih vijesti su advokati presuđenih po navedenom zakonskom rješenju - Miodraga Malića i Vojina Pavlovića, Milan Petković i Mirko Blagojević.

Gostovanje pogledajte u prilogu: