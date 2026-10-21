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Atina Tošić se vraća u Srbiju: Karleuša uplašena zbog situacije

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21.10.2026 22:04

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Јелена Карлеуша, Ника и Атина пјевачица и кћерке спот
Foto: Instagram/nika.tosic/printscreen

Kćerka Jelene Karleuše, Atina Tošić, trenutno živi i studira u Milanu, gdje su neredi na ulicama. Pjevačica je otkrila da će se njena nasljednica u petak vratiti u Srbiju, pa će vidjeti šta će biti dalje.

"Nika se vratila, Atina je tamo, dolazi u petak. Vidjećemo kakva je situacija, trenutno je malo ozbiljnija situacija nego što smo mislili", rekla je Karleuša, pa otkrila zašto nije sjela u avion i otišla kod njih.

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"Bila je moja tetka, ja sam bila u Makedoniji na koncertu, ali sam poslala Danijelu, koja je bukvalno kao ja da sam otišla. Bila je sa njima, vratila je Niku, a Atina je odlučila da ostane još malo zbog nekih bitnih predavanja i odlučila je da dođe u petak kući ipak", otkrila je Jelena Karleuša.

(Telegraf.rs)

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Jelena Karleuša

Pjevačica

Atina Tošić

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