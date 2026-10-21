Atina Tošić se vraća u Srbiju: Karleuša uplašena zbog situacije

Kćerka Jelene Karleuše, Atina Tošić, trenutno živi i studira u Milanu, gdje su neredi na ulicama. Pjevačica je otkrila da će se njena nasljednica u petak vratiti u Srbiju, pa će vidjeti šta će biti dalje.

"Nika se vratila, Atina je tamo, dolazi u petak. Vidjećemo kakva je situacija, trenutno je malo ozbiljnija situacija nego što smo mislili", rekla je Karleuša, pa otkrila zašto nije sjela u avion i otišla kod njih.

Svijet Francuska: Policijski čas na snazi treću noć zaredom

"Bila je moja tetka, ja sam bila u Makedoniji na koncertu, ali sam poslala Danijelu, koja je bukvalno kao ja da sam otišla. Bila je sa njima, vratila je Niku, a Atina je odlučila da ostane još malo zbog nekih bitnih predavanja i odlučila je da dođe u petak kući ipak", otkrila je Jelena Karleuša.

(Telegraf.rs)