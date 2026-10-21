Miki Mećava dobio ćerku u 64. godini, sve krili od javnosti

Dok se o njegovom privatnom životu godinama malo znalo, Miki je, po svemu sudeći, u tišini uživao u ljubavi i sreći, a da pritom nije želio da svoju intimu dijeli sa javnošću.

Pjevač je uspješno čuvao svoju ljubavnu priču daleko od znatiželjnih pogleda, pa su samo njegovi najbliži prijatelji znali da je emotivno ispunjen i da u njegovom životu postoji žena sa kojom je pronašao sreću. Dok su mnogi nagađali šta se dešava iza zatvorenih vrata, Miki je svoj privatni svijet držao podalje od medija, a sada je stigla i najljepša potvrda njegove porodične sreće.

Iako je već u godinama kada mnogi razmišljaju o mirnijem životu, Mećava je dobio priliku da ponovo prolazi kroz sve čari roditeljstva. Sa 64 godine već ima troje unučadi, a dolazak djevojčice u porodicu donio mu je potpuno novu radost. Tako je, pored uloge djede, dobio i ulogu oca, što je posebno iznenadilo one koji nisu ni znali da pjevač očekuje prinovu.

Vijest o prinovi obradovala je i njegove kolege sa estrade, a među prvima je za srećne vijesti saznao Era Ojdanić, koji nije krio oduševljenje kada je ispričao kako je saznao da je Miki dobio ćerku.

- Jao, ljudi moji, toliko sam srećan zbog Mikija! Ja sam ga zvao da mu čestitam rođenje unuka, a on mi kaže: „Pa to mi je ćerka!“ Neka su živi i zdravi i srećni. Boga mi, mlada je dosta mlađa od njega i tako treba. Ona je jedna fina gospođa, kulturna i mnogo lijepa, samo ću vam to reći - ispričao je Era, koji nije skrivao koliko mu je drago zbog kolegine porodične sreće.

Krio trudnoću partnerke

Miki, koji je decenijama prisutan na estradi, očigledno je uspio da napravi jasnu granicu između javnog posla i intime. Dok je publika navikla da ga gleda na nastupima i prati njegovu karijeru, najvažnije životne trenutke odlučio je da sačuva za sebe i ljude kojima najviše vjeruje.

Sada, kada je porodica postala bogatija za još jednog člana, pjevaču predstoji novo i posebno poglavlje. I dok se na estradi svakodnevno govori o ljubavima, raskidima i porodičnim odnosima poznatih, Miki je pokazao da neke od najljepših životnih priča mogu da se odvijaju daleko od kamera.