Pjevačica se prisjetila najbolnijeg trenutka: ''Pjevamo, a očevi nam leže u kapelama''

Folk pjevačica Vera Matović prisjetila se jednog od najtežih i najbolnijih trenutaka u svojoj karijeri, koji je proživjela zajedno sa kolegom Erom Ojdanićem.

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Oboje su se našli u nezamislivoj situaciji kada su morali da ispune profesionalne obaveze i uveseljavaju goste na jednom slavlju, iako su u tom trenutku žalili za najmilijima i prolazili kroz najgoru životnu agoniju.

Sahrana je čekala, a oni su morali na nastup

Vera Matović je otkrila da joj je majka preminula u četvrtak, a da je već u ponedjeljak morala da ode i pjeva na zakazanom nastupu, dok je tijelo njene majke bilo u kapeli gdje se čekala sahranom. Pored toga, u tom periodu su i Veri i Eri očevi ležali u kapelama, a njih dvoje je čekao zajednički nastup na veselju gdje je domaćin ispraćao sina u armiju.

"Zajedno nas dvoje idemo da pjevamo ispraćaj čovjeku, a očevi nam leže u kapelama", prisjetila se Vera ovog potresnog momenta, prenosi Blic.

Dolazak na veselje u crnini predstavljao je veliku neprijatnost, jer nisu željeli da uvrede domaćina niti da pokvare slavlje povodom odlaska u vojsku. Vera je u tom trenutku upitala Eru kako uopšte mogu u crnini da uđu na narodno veselje.

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Tada se Ojdanić sjetio brze ideje – u kolima je imao teksas jakne. Preko odjeće u kojoj su žalili navukli su teksas jakne, sakrili crninu, obrisali suze i sa osmijehom ušli u dvorište. Pokazavši surovi profesionalizam u najtežim trenucima, odradili su nastup i dokazali da za estradne umjetnike šou uvijek mora da se nastavi.

(Kurir)