Tri naizgled bezazlene riječi mogu da pokvare i najskladniji brak

Ponekad nije presudno šta želimo da kažemo partneru, već kako to izgovorimo. Tri sasvim obične riječi, koje svakodnevno koristimo, mogu da pretvore bezazlen razgovor u ozbiljnu svađu.

Čak i ljubavni parovi koji se vole i dobro poznaju ponekad upadnu u zamku loše komunikacije. Jedna rečenica izgovorena u pogrešnom trenutku može da zvuči kao kritika, odbijanje ili prebacivanje krivice, iako nam to uopšte nije bila namjera.

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Bračni terapeut, koji je i sam tri decenije u braku, u tekstu za The Washington Post objasnio je zašto posebno vodi računa o tri riječi: "ne", "ali" i "ti".

Naravno, to ne znači da ove riječi treba izbaciti iz svakodnevnog govora. Važno je prepoznati trenutke u kojima mogu da povrijede osobu koju volimo.

1. "Ne" – riječ koja može da zatvori vrata razgovoru

Zamislite da vam partner kaže da bi volio da vikend provedete zajedno, a vi odmah odgovorite: "Ne, imam druga posla".

Možda zaista imate obaveze, ali druga strana može da stekne utisak da vam zajedničko vrijeme nije važno.

Umjesto automatskog odbijanja, pokušajte sa: "Voljela bih da provedemo vrijeme zajedno, hajde da vidimo kako da se organizujemo".

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To ne znači da treba pristajati na sve. Imate pravo da kažete "ne", ali način na koji postavljate granicu može da napravi veliku razliku.

2. "Ali" – mala riječ koja može da pokvari izvinjenje

"Izvini što sam vikala, ali ti si me iznervirao."

Zvuči poznato?

Problem je što sve što dolazi posle riječi "ali" može da umanji značaj izvinjenja. Partner tada često čuje samo opravdavanje, umjesto iskrenog priznanja greške.

Mnogo bolje zvuči: "Žao mi je što sam povisila ton. Bila sam nervozna i trebalo je drugačije da reagujem".

Kada preuzmemo odgovornost za svoje ponašanje, ostavljamo prostor da se razgovor nastavi mirnije.

3. "Ti" – kada razgovor postane optuživanje

"Ti nikada ne slušaš."

"Ti uvijek misliš samo na sebe."

"Ti ništa ne radiš po kući."

Ovakve rečenice gotovo automatski izazivaju potrebu za odbranom. Umjesto da čuje šta nas muči, partner počinje da razmišlja kako da dokaže da nismo u pravu.

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Zato je korisnije govoriti o sopstvenim osjećanjima.

Umjesto: "Ti nikada nemaš vremena za mene", pokušajte: "Nedostaje mi da provodimo više vremena zajedno".

Poruka je praktično ista, ali je mnogo manja vjerovatnoća da će zvučati kao napad.

Nije poenta u savršenom braku, već u načinu na koji razgovaramo

Nijedan par ne može da izbjegne sve nesuglasice. Niti je potrebno da supružnici stalno mjere svaku riječ.

Međutim, kada razgovor postane napet, ponekad je dovoljno da promijenimo samo jednu rečenicu kako bismo spriječili nepotrebnu svađu.

(SuperŽena)