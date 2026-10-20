Za ove znakove uskoro stiže novac: Kreće novo poglavlje

Novac za tri znaka ne stiže dok sjedite i čekate. Stiže čim skupite snage da zatražite pomoć, a baš to mnoge koči. Ovih dana trenutna konstelacija gura ka dogovoru već od početka nedjelje, i tu se prelama cijeli finansijski tok.

Energija ovog perioda vas vodi ka saradnji, a ne ka samoći u kojoj sve rješavate sami. To može biti razgovor sa partnerom o budžetu ili poziv osobi koja se u novac razumije bolje od vas. Najveći zaokret krije se kod trećeg znaka, zato pročitajte do kraja.

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Djevica: Tražite pomoć i prestanite da sve nosite sami

Početak nedjelje vas tjera da budete iskreni prema sebi. Niste podbacili zato što niste sve postigli sami. Pomoć vam je nadohvat ruke, samo morate prvi da je zatražite.

Svejedno je da li je to supružnik, prijatelj od povjerenja, neko iz porodice ili finansijski savjetnik. Novac za vas dolazi kroz akciju, ne kroz ćutanje. Otvoreno recite gdje vam je teško. Olakšaće vam i džep i pleća na kojima sada nosite previše.

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Trenutna energija pravi mnogo povoljniji teren za gradnju imovine. Ovo je period u kome učvršćujete temelje i stvarate sigurnost za ono što tek dolazi.

Razmislite o novim idejama za upravljanje novcem i ulaganja. Budite otvoreni za prilike koje ranije niste primjećivali. Sada je pravo vrijeme da preispitate ugovore i radne sporazume, jer baš tu se kriju brojke koje vam idu na ruku.

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Napravite mjesta za sve što ste zaslužili. Iza vas je period ozbiljnog finansijskog širenja, i sada dolazi vrijeme da ga privedete kraju.

Ove dane iskoristite da zatvorite projekte i završite sve što ste započeli. Recite da prilici koju ste jednom propustili. Drugi put se ona rijetko nudi.

Zašto je baš početak nedjelje prelomni trenutak za novac

Energija s početka nedjelje postavlja ton narednim danima i donosi novac za tri znaka. Ona traži ravnotežu i dogovor, pa je to idealan trenutak da pokrenete razgovor o parama koji odlažete mjesecima.

(Krstarica)