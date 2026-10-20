Najpoznatiji srpski domaćin otkriva kakvu ženu traži i šta mu sve pišu na mrežama

Najpoznatiji mladi seoski domaćin, Luka Crepuljarević, donio je odluku koja je u današnje vrijeme neuobičajena za njegove vršnjake – zamijenio je beogradski asfalt životom na selu. Iako se ovoj odluci u početku protivila i njegova majka, Luka je ostao istrajan u svojoj namjeri.

Nakon smrti bake, preselio se u okolinu Zlatibora, a nedavno je i diplomirao, poručujući da se svog imanja i seoskog života nipošto ne odriče.

Luka je nedavno podijelio fotografije unutrašnjosti svog doma i mnoge vratio u prošlost. Zidove ukrašavaju portreti njegovih predaka, dok mjesto na polici zauzima stari telefon s okretnim brojčanikom, kakav mnogi nisu vidjeli još od djetinjstva. Pored retro detalja, prostorom dominiraju veliki trpezarijski sto i klupa od punog drveta, pa cijeli enterijer odiše posebnom toplinom i porodičnom tradicijom.

Ne ustručava nijednog težeg posla

Ovaj mladić se ne ustručava nijednog težeg posla, pa na društvenim mrežama redovno prikazuje svakodnevicu na imanju – od brige o stoci do pečenja rakije sa komšijama. Veliku pažnju privlače i poruke koje dobija na Instagramu, gdje ga djevojke često pitaju za seoske proizvode poput sira, mada se Luka uz osmijeh pita da li su njihove namjere samo kulinarske ili se iza toga krije nešto više.

Kada je riječ o izboru životne saputnice, Luka ima jasne stavove. On naglašava da ne traži radnu snagu niti mu je potrebna pomoć u štali, jer sve fizičke poslove na imanju preuzima na sebe. Jedino što mu je važno jeste da ga buduća supruga iskreno podržava u njegovom načinu života. Ipak, ističe da bi mu smetalo ukoliko njegova izabranica ne bi željela djecu, jer mu je želja da stvori porodicu i dobije nasljednike sa osobom koja planira da ostane uz njega zauvijek, piše Telegraf.