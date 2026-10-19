Pare stižu do 30. oktobra: 3 znaka čekaju bogatstvo i sreća

Strijelčeve, Lavove i Ribe, prema astrološkim tumačenjima, do 30. oktobra očekuju prilike za zaradu, dobre vijesti i finansijski preokret.

Nekima bi mogao da se vrati novac na koji su odavno zaboravili, drugi bi konačno mogli da dobiju zasluženu isplatu, dok bi treći mogli da naiđu na poslovnu ponudu koja mijenja njihove planove.

Pred njima je period u kojem bi, prema zvijezdama, trebalo pažljivije da osluškuju nove mogućnosti.

Strijelac – Novac stiže sa potpuno neočekivane strane

Strijelčevi bi krajem oktobra mogli da dobiju priliku kojoj se nisu nadali. Dok razmišljaju o redovnim prihodima i troškovima, mogla bi da se pojavi mogućnost zarade iz izvora koji su gotovo zaboravili.

To može biti vraćanje starog duga, isplata za raniji posao ili ponuda za saradnju od osobe sa kojom dugo nisu bili u kontaktu.

Važno je da ne odbacuju nove prijedloge prije nego što saslušaju sve detalje. Razgovor koji u početku djeluje sasvim obično mogao bi da otvori vrata zanimljivoj poslovnoj prilici.

Za Strijelčeve je ovo period u kojem bi fleksibilnost i spremnost na promjene mogli da budu njihovi najveći aduti.

Lav – Konačno stiže nagrada za sav trud

Lavovi su možda već neko vrijeme suočeni sa čekanjem, neizvjesnim dogovorima ili novcem koji nikako da stigne. Ipak, posljednji dani oktobra mogli bi da donesu pomak u situacijama koje su dugo stajale u mjestu.

Moguća je vijest o isplati, završetak poslovnog dogovora ili prilika da naplate trud koji su prethodno uložili. Upravo bi to moglo da im donese veliko olakšanje i osjećaj da se stvari konačno odvijaju u pravom smjeru.

Kada je riječ o novcu, Lavovima se savjetuje da budu promišljeni. Umjesto da odmah potroše sve što dobiju, bilo bi dobro da dio sačuvaju za buduće troškove, a ostatak iskoriste za nešto što ih zaista raduje.

Ribe – Jedna ponuda mogla bi da promijeni planove za zimu

Ribe bi do kraja oktobra mogle da se nađu pred prilikom koja donosi više finansijske sigurnosti. Poslije perioda briga i razmišljanja o troškovima, dobra vijest mogla bi da im vrati optimizam.

U pitanju može biti novi poslovni angažman, povoljniji ugovor ili mogućnost da hobi pretvore u dodatni izvor prihoda. Takva promjena ne mora odmah da donese bogatstvo, ali bi mogla da otvori put ka stabilnijem periodu.

Ipak, Ribe ne bi trebalo da donose odluke samo na osnovu prvog utiska. Prije nego što prihvate ponudu, važno je da provjere sve uslove i procijene koliko im se ona zaista isplati.

Za njih bi najveća nagrada mogla da bude upravo osjećaj da naredne mjesece dočekuju sa manje finansijskih briga.