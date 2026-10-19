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Stanivuković iskoristio vatrogasce za promotivni snimak: "Kiša da kadrovi izgledaju dramatičnije"

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19.10.2026 12:06

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Станивуковић искористио ватрогасце за промотивни снимак: "Киша да кадрови изгледају драматичније"
Foto: screenshot

Izbori su prošli, ali čini se "šou mora ići dalje", bar kada je u pitanju gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Naime, lider PSS-a snimao je u subotu, 17. oktobra, video na Centralom spomen obilježju poginulim borcima, a asistirali su mu banjalučki vatrogasci. Onu su, kako se vidi na snimku koji su sami objavili, a potom obrisali, vatrogasnim crijevom pravili vještačku kišu kako bi kadrovi izgledali dramatičnije.

Na snimku se vidi Stanivuković kako u tamnoj jakni i farmerkama hoda između osvijetljenih bijelih stubova spomenika. Za njim ide snimatelj, a pored je asistent s velikim reflektorom.

U narednim kadrovima vatrogasac u uniformi stoji pored trave, a iza njega se iznad trga izvija mlaz vode iz vatrogasnog crijeva i pada kao kiša. Članovi ekipe s reflektorom trče kroz vodu za gradonačelnikom, a na kraju snimka vatrogasac hoda mokrom stazom i drži crijevo.

U izvještaju koji je brigada objavila uz video ovo snimanje vodi se kao "asistencija Gradskoj upravi" na Trgu palih boraca, od 16.30 do 20 sati.

Ubrzo, obrisali su kompletnu objavu od tog dana.

Објава бањалучких ватрогасаца
Objava banjalučkih vatrogasaca
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Tagovi :

Draško Stanivuković

Vatrogasci Banjaluka

Centralno spomen-obilježje VRS

Banjaluka

Komentari (5)

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