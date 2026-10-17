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Blato, prašina i oštećeni automobili: Ulica na Tunjicama kao oranje, Gradska uprava bez odgovora

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17.10.2026 19:37

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Улица на Туњицама
Foto: ATV

Asfalt nisu dočekali, ali jesu blato, prašinu i oštećene automobile. Obraćanja Gradskoj upravi, kažu, ostala su bez rezultata. Mještani stiču utisak da nikome nije problem to što im na ovakvom putu stradaju točkovi. Jedino objašnjenje koje su dobili jeste da trenutno nisu u mogućnosti da izvode radove.

A dok se čeka da se ta mogućnost stekne, oni i dalje svakodnevno prolaze putem koji je sve samo ne prohodna ulica.

"Kad je blato to je tek tad problem, jer su sve rupe, a kad je kiša i hoćete proći poslije kiše motorom ili skuterom i neko da prođe, ne može da prođe bar ja gledam iz svog ugla jer sam ili na motoru ili autu a možete zamisliti kako će tek biti sad zimski period ako ostane ovako jer nećete moći proći sad ne može grm da prođe kad snijeg sad padne. Otpadaju malo blatobrani, šarafi nam se odvrću zbog rupa far mi je recimo spao", rekao je Dragiša Simić, mještanin.

A da bi se vidjelo u kakvim uslovima mještani žive i rade, dovoljno je pogledati ulicu kojom svakodnevno prolaze. Umjesto asfalta, rupe i neravnine. Mještani na sanaciju čekaju 3 mjeseca.

U ovoj ulici posluje više firmi, a loša infrastruktura, kažu, odbija i mušterije. Tako put koji bi trebalo da omogući normalan pristup poslovnim objektima postaje prepreka i za njihovo poslovanje.

"U pitanju je posao ne samo njegov već i Hemofarma, Noreplasta i svih firmi, opao je posao iz razloga što ljudi ne mogu svojim prevoznim sredstvima ići po ovom terenu. Kad je suho onda ne možemo u prostorijama ostati od prašine a kad padne kiša onda je strašno, to su rupe odoše automobili, uprljašmo se dolazimo ko svinje do grada", rekla je Dobrila Vezmar, mještanin.

Parcijalno krpljenje rupa u ovoj ulici nema nikakvog smisla, neophodno je skidanje starog i polaganje novog asfaltnog sloja. Tako je decenijama dugoočekivana vodovodna mreža mještanima Tunjica donijela rješenje jednog, ali otvorila novi problem, ipak sa nadom da na njegovo rješenje neće čekati deceniju.

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Tagovi :

Banja Luka

Ulica

Tunjice

Gradska uprava Banjaluka

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