Kirije u Banjaluci: Koliko košta krov nad glavom?

Poznata je informacije da cijene stanova u najvećem gradu srpske iz godine u godinu divljaju, a kupovina nekretnine za mnoge je sve teže dostižan cilj. Kvadrat stana u prosjeku košta 4200 maraka, dok na pojedinim lokacijama cijena po kvadratu ide do vrtoglavih 10 hiljada, a ni iznajmljivanje nije ništa povoljnije.

Koliko će neko izdvajati za krov nad glavom, zavisi od toga gdje se stan nalazi, koliko je opremljen i kakve uslove nudi. Ponuda je raznovrsna, a razlike u cijenama vidljive su čak i kada je riječ o gotovo istoj kvadraturi.

Na jednoj popularnoj platformi za pretraživanje stanova, trenutno je aktuelno 455 oglasa stanodavaca koji traže svog zakupca na teritoriji Banjaluke.

Na Petrićevcu se za stan od 400 KM mjesečno nudi namješten stan od 40 kvadrata sa uključenim parking mjestom, grijanjem na struju i internetom, dok se u naselju prekoputa u Novoj Varoši stan u novogradnji od 41 kvadratni metar izdaje za 850 KM mjesečno, plus troškovi režija i javni parking u neposrednoj blizini.

Iako je razlika u površini svega jedan kvadratni metar, a naselja su relativno blizu, mjesečna kirija razlikuje se za čak 450 maraka. Na godišnjem nivou, to je 5.400 maraka više za stan u Novoj Varoši, bez obračuna dodatnih troškova.

Najveći izbor stanova za iznajmljivanje trenutno je u centru Banjaluke, ali su razlike u cijenama značajne. Prosjek cijena iznosi 700 maraka, a polovina oglašenih cijena se kreće od 500 do 850 maraka mjesečno.

Srednja cijena kirija u centru je 950 maraka, u Novoj Varoši 800, Borik 700, Starčevica 650, a u Obilićevu 600 maraka. U naselju Park kod Delte iznosi 1000 maraka, ali na manji broj oglasa.

Niža cijena ne znači nužno i više prostora za manje novca.

Na Paprikovcu srednja cijena je 450 maraka, na Petrićevcu 525 maraka, a na Laušu 550 maraka. Ipak, stanovi se razlikuju po kvadraturi i uslovima, pa je važno uporediti šta se zaista dobija za novac.

Kada je riječ o većim stanovima, Obilićevo i Starčevica nude razne mogućnosti, posebno za one kojima su potrebne dvije spavaće sobe. S druge strane, u Lazarevu se cijene znatno razlikuju u zavisnosti od toga da li je riječ o starijoj zgradi ili novogradnji.

Novogradnja je zastupljena u gotovo polovini oglasa, a prosječna cijena je 800 maraka, kod renoviranih stanova ona je 590, a kod stanova u dobrom stanju 550 maraka. Najveći izbor je među stanovima od 40 – 60 kvadrata.

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj za mjesec avgust iznosila je 1695 maraka. Ukoliko se za kiriju izdvoji 700 maraka, koliko iznosi srednja vrijednost oglašenih cijena u Banjaluci, za ostale mjesečne troškove ostaje 995 maraka. U taj iznos treba uklopiti hranu, režije, prevoz i sve ostale životne potrebe.

Kirija od 700 maraka pojede više od 40% prosječne neto plate, tako stanovanje postaje ozbiljan udar na kućni budžet. Za podstanare zato pronalazak stana nije samo pitanje lokacije i kvadrature već i toga koliko im novca ostaje za život.