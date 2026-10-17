Ulica na Tunjicama liči na njivu: Mještani tri mjeseca čekaju sanaciju

Da jedna fotografija govori više od hiljadu riječi, najbolje ilustruju snimci Ulice Blagoja Parovića u banjalučkom naselju Tunjice, na dionici dugoj 600 metara, koja se proteže od Kazneno-popravnog zavoda Banjaluka.

Nakon završetka izgradnje vodovodne mreže u naselju Tunjice, stanovnici ove ulice i svi oni koji njom prolaze, već skoro tri mjeseca preživljavaju svakodnevnu agoniju.

Saobraćajnica je ostavljena u potpuno ruiniranom stanju, podsjeća na preoranu njivu, prekrivena je desetinama dubokih udarnih rupa, dok mještani neprekidno trpe nesnosnu prašinu, a nakon svake kiše i blato.

Banjaluka - Tunjice Srna

Iz preduzeća "Eko euro tim", koje je po ugovoru bilo u obavezi da nakon završetka projekta sanira kolovoz i vrati ga u prvobitno stanje, mještanima je rečeno da su oštećenja previše ozbiljna i rasprostranjena.

Iz ove firme ističu da parcijalno "krpljenje rupa" nema nikakvog smisla, te da je na cijeloj dionici gdje su izvođeni radovi neophodno potpuno skidanje starog i polaganje novog asfaltnog sloja, što treba da uradi drugo preduzeće.

Decenijama čekani vodovod tako je građanima Tunjica donio rješenje jednog, ali i otvorio novi, veliki infrastrukturni problem kojem se za sada ne nazire kraj, prenosi Srna.