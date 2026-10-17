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Ulica na Tunjicama liči na njivu: Mještani tri mjeseca čekaju sanaciju

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17.10.2026 08:30

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Да једна фотографија говори више од хиљаду ријечи, најбоље илуструју снимци Улице Благоја Паровића у бањалучком насељу Туњице, на дионици дугој 600 метара, која се протеже од Казнено-поправног завода Бањалука.
Foto: Srna

Da jedna fotografija govori više od hiljadu riječi, najbolje ilustruju snimci Ulice Blagoja Parovića u banjalučkom naselju Tunjice, na dionici dugoj 600 metara, koja se proteže od Kazneno-popravnog zavoda Banjaluka.

Nakon završetka izgradnje vodovodne mreže u naselju Tunjice, stanovnici ove ulice i svi oni koji njom prolaze, već skoro tri mjeseca preživljavaju svakodnevnu agoniju.

Saobraćajnica je ostavljena u potpuno ruiniranom stanju, podsjeća na preoranu njivu, prekrivena je desetinama dubokih udarnih rupa, dok mještani neprekidno trpe nesnosnu prašinu, a nakon svake kiše i blato.

Бањалука - Туњице
Banjaluka - Tunjice
Srna

Iz preduzeća "Eko euro tim", koje je po ugovoru bilo u obavezi da nakon završetka projekta sanira kolovoz i vrati ga u prvobitno stanje, mještanima je rečeno da su oštećenja previše ozbiljna i rasprostranjena.

Iz ove firme ističu da parcijalno "krpljenje rupa" nema nikakvog smisla, te da je na cijeloj dionici gdje su izvođeni radovi neophodno potpuno skidanje starog i polaganje novog asfaltnog sloja, što treba da uradi drugo preduzeće.

Decenijama čekani vodovod tako je građanima Tunjica donio rješenje jednog, ali i otvorio novi, veliki infrastrukturni problem kojem se za sada ne nazire kraj, prenosi Srna.

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Tagovi :

Banja Luka

Tunjice

radovi na putu

Vodovod Banjaluka

saobraćaj

građani kritikuju

Infrastruktura

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