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Poskupio taksi u Banjaluci: Sedam maraka za najkraću vožnju

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17.10.2026 19:30

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Такси
Foto: ATV

Minimalna cijena taksi vožnje, makar prešli i nekoliko stotina metara, sa pet, skočila je na sedam KM. Cijena starta i dalje iznosi 3KM, a svaki naredni kilometar 2KM. Mišljenje Banjalučana podjeljeno.

"Mislim da je to previše",

"Mislim da je opravdano s obzirom na cijenu goriva. Mislim da su taksisti prinuđeni da to urade",

"Po meni je malo previše, pogotovo za studente, a znate kakav je studentski život",

"Jeste to malo skupo za stanovništvo, situacija je takva da su sada svi u nekoj krizi sa novcem. Taksisti imaju dosta velikih obaveza, porezi, socijalno, penziono, održavanje vozila...Oni se sada prilagođavaju situaciji koja vlada u gradu", kažu građani.

Poskupljenje je bilo neophodno, kažu taksisti. Troškovi su preskupi tako da su vožnje ispod sedam maraka, oko kojih je otprilike 40% od ukupnih vožnja, bile poslovanje sa gubitkom.

"Taksi je poskupio samo za one koji su se vozili ispod sedam maraka, oni koji su se vozili preko za njih je ista cijena. Kilometar i start su ostali isti. Nije razlog samo gorivo koje je otišlo, a mi smo za gorivo prije trošili oko 700 KM, a sada trošimo do 1200 KM. Rezervni dijelovi, servisi, litar ulja je sa 26 otišao na 42 KM", rekao je Dragan Purišić, predsjednik Udruženja „Banjalučki taksi“.

Ovo poskupljenje će najviše osjetiti penzioneri, poručuju iz udruženja potrošača.

"Jedan novi udar na potrošače. Svjesni smo da je Banjaluka veliki grad i da dosta građana koristi taksi vozila. Naravno, ima nesavjesnih potrošača i taksisti zaista doživljavaju svašta. Troškovi održavanja i registracija su poskupili i njima kao i svim građanima. Mislim da to nije jedino opravdanje da se poveća cijena. Minimalna cijena taksija zaista je malo i preskupa. S druge strane, svjedoci smo da u toku večernjih sati građani ponekad i zloupotrebljavaju njihove usluge tako što ih pozovu pa odgode, ljudi naprave bespotrebne troškove", rekla je Murisa Marić, predsjednik Udruženja potrošača „DON“.

Kada poskupi gorivo cijene svih usluga i proizvoda lančano poskupe. Nažalost, kada gorivo pojeftini, cijene ostanu visoke i to predstavlja najveći problem građanima, poručuju iz udruženja potrošača.

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